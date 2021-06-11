《積金有道－劉家怡》強積金投資宜「Ｓｔｒｏｎｇ　Ｈｏｌｄ」？

《積金有道》今年環球投資市場面對不確定性，觀乎全球熱炒的虛擬貨幣走勢也波動非常，

部分投資者呼籲「堅定持貨」（Ｓｔｒｏｎｇ Ｈｏｌｄ）；另一方面，亦有人主張遵循一些基

本投資原則，嚴守紀律果斷離場。其實「Ｓｔｒｏｎｇ Ｈｏｌｄ」又是否適用於強積金投資呢

？我們嘗試用不同角度去剖析。



＊莫以短炒心態 管理長線投資＊



強積金作為一項長線投資，操作的理念是在一段長時間作定期以及定額投資，以減輕受短期

價格波動的影響。所以成員在波動市況下，毋須過份恐慌，自亂陣腳。根據積金局資料顯示，強

積金制度由 ２０００年實行至今逾二十年，期間經歷科網股爆破、２００３年沙士疫情爆發、

２００８年環球金融海嘯、「２０１９冠狀病毒病」等重大衝擊，截至去年底由制度成立至今平

均年率化回報率仍達４﹒８％，跑贏同期通脹１﹒８％，可見「平均成本法」有效減低價格波動

的影響。由此來看，強積金投資上作「Ｓｔｒｏｎｇ Ｈｏｌｄ」，長期堅定持貨，配合定期定

額供款，亦有其可取之處。



＊心態確立 選對基金＊



然而，成員的強積金投資並非單靠「Ｓｔｒｏｎｇ Ｈｏｌｄ」便足夠，也得配上合適的投

資組合，參考歷年來強積金回報率，自２０００年起至去年底，強積金年率化回報最高分別為股

票基金類別（５﹒４％）及混合資產基金類別（４﹒７％）﹐如單以一年的回報計算，此兩類表

現突出的強積金基金，回報更分別達１５﹒１％及１３﹒２％１。而回報較遜色的分別為貨幣市

場基金 強積金保守基金類別（０﹒７％）及貨幣市場基金 不包括強積金保守基金類別（０﹒

７％）。由此可見，即使在強積金管理上「Ｓｔｒｏｎｇ Ｈｏｌｄ」，也要配置得宜。當然，

精明的投資者都明白，過去表現不代表將來表現，上述數字只能供參考之用，亦並非要說服大家

必須投資於高風險基金，成員宜按自身風險承受能力，以及個人投資目標，作出合適的投資決定

。



＊適時檢視 進退有據＊



成員宜定期檢視強積金組合，如每季進行一次小檢，每半年實行一大檢，檢討投資表現有否

大幅偏離個人目標。如檢討時發現投資回報未如預期，亦不需要勉強「Ｓｔｒｏｎｇ Ｈｏｌｄ

」，要適時調整策略，全盤審視，才有望取得豐碩投資成果。



投資沒有什麼必勝法則，無論你是保守型偏向循規蹈矩或是主動派奉行積極進取策略，均有

其利弊，最重要謹記別草率行事，始終強積金供款也是大家辛勤工作所得，沒有理由將血汗錢隨

便投資，因此希望大家都認真管理自己的強積金投資，為未來理想退休生活建立更充裕保障。

《友邦香港及澳門首席企業業務總監 劉家怡》

