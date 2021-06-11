港股窄幅波動，升逾百點收報２８８４２點重上廿天線

《經濟通通訊社１１日專訊》隔晚美股指數向好，美國ＣＰＩ數據升幅超預期，惟市場反映

樂觀。恆指今早高開１２６點報２８８６４點，重上廿天線（約２８８０７點）在油股與中資股

的升勢帶領下，港股曾高見２８９６５點，於１０天線（約２８９７０水平）徘徊。隨後大市見

高位後雖曾急回，低見２８７４３點，惟恆指隨即現反彈，全日於２８８５０點水平徘徊。

港股最終收報２８８４２點，升１０３點或升０﹒３６％，主板成交１３０８﹒６８億元。

國企指數報１０７５０點，升３４點或升０﹒３２％。恆生科技指數報７９９１點，升２１點或

升０﹒２８％。



表列十大升幅藍籌股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

信義光能（００９６８） １５﹒０６元 升６﹒８１％

中石油 （００８５７） ３﹒５７元 升３﹒７８％

美團 （０３６９０） ３０７﹒２０元 升３﹒０９％

創科 （００６６９） １４０﹒７０元 升３﹒００％

安踏 （０２０２０） １５８﹒４０元 升２﹒９９％



中石 （００３８６） ４﹒２３元 升２﹒１７％

瑞聲 （０２０１８） ５４﹒９５元 升１﹒９５％

百威亞太（０１８７６） ２６﹒２５元 升１﹒９４％

石藥 （０１０９３） １２﹒４６元 升１﹒８０％

申洲 （０２３１３） １９１﹒６０元 升１﹒７５％

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｊｃ）

