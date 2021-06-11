《鍾之日記》端午節前發力，魚缸止七連跌

《鍾之日記》６月１１日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：跌。



中國商務部部長王文濤與美國商務部長雷蒙多昨日（１０日）通話，中國商務部當日已在官

網公布有關消息，並稱中美雙方同意推動貿易投資務實合作健康發展，妥善處理分歧，繼續保持

工作溝通。而美國商務部到今日才公布，雷蒙多與王文濤在交流中表達了對中國的產業政策感到

擔憂，又指有必要為美國公司在中國創造公平的競爭環境，及保護美國技術免受未經授權用戶侵

害的重要性。

端午節小長假前夕，連跌七日的香江魚缸終於止跌回升，恆生指數回升逾百點，惟仍受制二

萬九，恆指收報２８８４２點，升１０３點或０﹒３６％。大市成交額１３０８﹒７億元，按日

跌２﹒４％。

滬深股市今早高開後即現回吐行情，滬綜指持續在三千六關口爭持，收跌０﹒５８％，再失

三千六，報３５８９﹒７５點。全周累計，滬綜指微跌０﹒０６％，連續兩周下跌。

小長假前，交投進一步活躍，兩市全日成交１１２１２億元人民幣，連續第二日成交破萬億

，按日再增１１﹒９％，創今年２月２２日以來近四個月高。



＊內地逾８億人補打疫苗，康希諾飆逾一成＊



今日部分生物科技Ｂ股走勢強勁，其中康希諾（０６１８５）升幅最為顯著，全日抽高

１０﹒４％，報３６９﹒８元，創一個月新高。此前《路透》報道，中國內地研究人員計劃研究

讓已經接種過其他新冠疫苗的人士，再注射一劑康希諾生物的疫苗作為加強針，以提高疫苗效力

。此舉或間接開放混合接種疫苗。截至６月９日，國家衛健委通報，內地已接種超過８億劑新冠

疫苗。

目前，康希諾生物生產的重組新冠病毒疫苗已在上海、北京、天津、浙江、河南、安徽等多

地開打。該疫苗只需接種一劑，適用於１８周歲及以上人群。

至於香港疫苗接種方面，接種年齡範圍進一步擴大至青少年。公務員事務局局長聶德權表示

，由今日起，１２至１５歲青少年可網上預約，於下周到社區疫苗接種中心接種復必泰疫苗，他

們需要攜同家長同意書。

復星醫藥（０２１９６）彈１﹒５％，報６１﹒３５元。

另外，部分生物科技Ｂ股表現出眾，康寧傑瑞製藥（０９９６６）飆８﹒４％，藥明巨諾

（０２１２６）抽升７﹒３％，沛嘉醫療（０９９９６）攀升６﹒８％。



＊太陽能電池商「告狀」硅片廠抬價，上、下游光伏股個別走＊



近日大宗商品價格急漲引發市場關注，但原來用於製作太陽能板、太陽能電池的原材料多晶

硅，價格漲幅更為兇猛，目前市價超過去年底水平的２﹒５倍，令不少下游廠商苦不堪言。中國

光伏行業協會日前召開光伏行業熱點難點問題座談會，其後又發文呼籲光伏企業對於上游硅片產

品不要過度囤貨，對於下游電池組件環節不要低價傾銷。

不過，網上流傳一份疑似由太陽能電池製造商龍頭 愛旭股份（滬：６００７３２）發布

的匯報材料，材料指硅料今年供應量可超過１９０ＧＷ，但全球終端需求難以達到１８０ＧＷ，

所以不存在硅料產能不足的說法。材料進一步指出，當前行業供需錯配僅是表象，實際是由於部

分企業刻意營造多晶硅、硅片短缺，助推中間商及產業鏈各環節囤積居奇、哄抬物價所致。

行業數據顯示，２０２１年全球多晶硅總產能約５７萬噸，而下游硅片整體產能躍升至

３００ＧＷ，對應多晶硅需求７８萬噸。供需不平衡之下，硅料價格就被需求方逐步推高。

硅料價格高企問題引發市場關注，上、下游光伏股個別走。下游的信義光能（００９６８）

收高６﹒８％，報１５﹒０６元，創約三個月新高；福萊特玻璃（０６８６５）亦漲２％；屬於

上游的陽光能源（００７５７）挫２﹒５％，卡姆丹克太陽能（００７１２）更瀉６﹒３％。



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