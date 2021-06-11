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11/06/2021 08:51

《駐京專電》浙江建設共同富裕示範區，２０３５年實現共同富裕

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１１日北京專電》中共中央、國務院發布意見，提出６方面
、２０條重大舉措，支持浙江發展建設共同富裕示範區，提出到２０３５年，浙江省基本實現共
同富裕。
　　《關於支持浙江高質量發展建設共同富裕示範區的意見》賦予浙江重要示範改革任務，將先
行先試、作出示範，為全國推動共同富裕提供省域範例。意見緊扣推動共同富裕和促進人的全面
發展等，圍繞構建有利於共同富裕的體制機制和政策體系。

＊２０３５年實現共同富裕，收入和財富分配格局更優化＊

　　《意見》提出，到２０２５年，浙江省推動高質量發展建設共同富裕示範區取得明顯實質性
進展。經濟發展質量效益明顯提高，人均地區生產總值達到中等發達經濟體水平，基本公共服務
實現均等化；推動共同富裕的體制機制和政策框架基本建立，形成一批可複製可推廣的成功經驗

　　到２０３５年，浙江省基本實現共同富裕。人均地區生產總值和城鄉居民收入爭取達到發達
經濟體水平，城鄉區域協調發展程度更高，收入和財富分配格局更加優化，法治浙江、平安浙江
建設達到更高水平，共同富裕的制度體系更加完善。

＊發改委：「共同富裕」是共建共富＊

　　國家發改委解釋「共同富裕」是全民共富，是全面富裕，是共建共富，是逐步共富。發改委
負責人表示，當前，中國發展不平衡不充分問題仍然突出，各地區推動共同富裕的基礎和條件也
不盡相同。促進全體人民共同富裕是一項艱巨而長期的任務，也是一項現實任務，逼切需要選取
部分條件相對具備的地區先行示範。
　　負責人表示，《意見》聚焦亟需突破和創新的重要方向和關鍵領域，明確示範區建設的戰略
定位是　　高質量發展高品質生活先行區，城鄉區域協調發展引領區，收入分配制度改革試驗區
，文明和諧美麗家園展示區。
　　《意見》緊扣推動共同富裕和促進人的全面發展，明確了６方面舉措。一是提高發展質量效
益，夯實共同富裕的物質基礎。二是深化收入分配制度改革，多渠道增加城鄉居民收入。三是縮
小城鄉區域發展差距，實現公共服務優質共享。四是打造新時代文化高地，豐富人民精神文化生
活。五是踐行綠水青山就是金山銀山理念，打造美麗宜居的生活環境。六是堅持和發展新時代「
楓橋經驗」，構建舒心安心放心的社會環境。

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