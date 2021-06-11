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即市新聞

11/06/2021 09:18

【中概焦點】滴滴遞交赴美上市申請，去年淨虧１６億美元首季轉賺

　　《經濟通通訊社１１日專訊》滴滴於美東時間１０日正式向美國證監會（ＳＥＣ）遞交上市
招股書，計劃以「ＤＩＤＩ」為股票代碼，赴紐交所掛牌上市。高盛、摩根士丹利、摩根大通、
華興資本擔任承銷商。外電引述消息指，滴滴估值可能會超過７００億美元，甚至１０００億美
元，預計將籌集約相當於估值８％至１０％的資金。
　　招股書顯示，ＩＰＯ之前，滴滴創始人、ＣＥＯ程維持股７％，聯合創始人、總裁柳青持股
１﹒７％。根據中概股常規同股不同權安排，程維柳青合計擁有超過４８％的投票權，包括程維
柳青在內的滴滴管理層擁有超過５０％的投票權。
　　此外，騰訊（００７００）總裁劉熾平，軟銀集團資本管理部門負責人、來自願景基金亞洲
投資部門的Ｋｅｎｔａｒｏ　Ｍａｔｓｕｉ進入了滴滴董事會擔任董事。不過，招股書顯示，滴
滴最大股東軟銀委派的董事會成員Ｋｅｎｔａｒｏ　Ｍａｔｓｕｉ將在滴滴上市時辭任董事，這
意味著軟銀將退出滴滴董事會。
　　目前國內京東、小米、拼多多等多家互聯網公司都採用了ＡＢ股即同股不同權的模式，劉強
東、雷軍、黃崢等創始人也正是借此擁有的股份盡管沒有達到絕對控股的程度，卻能夠牢牢地掌
控住公司。

＊首季收入升１倍，轉賺逾８億美元＊

　　文件顯示，滴滴２０２０年收入為約２１６億美元，按年跌８﹒４％；因受累新冠肺炎疫情
，去年淨虧損１６億美元。至於今年首３個月收入約６４億美元，按年升約１倍，淨利潤
８﹒３７億美元。此外，第一季的年度活躍司機數量為１５００萬，年度活躍用戶數量達
４﹒９３億。截至２０２１年３月３１日的１２個月里，公司的日均交易量為４１００萬筆。（
ｗｌ）

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