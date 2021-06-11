《神州縱橫－凌昆》中美開展科技競賽

《神州縱橫》最近中國先後由劉鶴及習近平主持了有關科技發展的重要會議，提出了一系列

發展大方向，包括高度重視原創成果及基礎研究等，還提到了改革院士機制和防止科學家耗費時

間於迎送活動上。其中又有關於後摩爾時代半導體開發的專題討論。這些行動顯示中央對推動創

科有了更大的緊迫感。



＊中國科技進步神速＊



最近美國政府及國會推出了多項科技發展撥款計劃，顯示美國深感中國科技高速發展的威脅

，正努力保持領先優勢或從後追趕。當美國有空前緊迫感並出現Ｓｐｕｔｎｉｋ Ｍｏｍｅｎｔ

時，中國也要加把勁了，中美科技競賽已無可避免。但中國不必事事與美國爭先，如在中國的成

功刺激下美國正重燃太空探索雄心，要二次派人登月，派人登火，日前又提出要探測金星，中國

無必要亦步亦趨，具體項目非必要雷同，但對基本關鍵技術卻應跟上並爭先。美國深感威脅亦可

理解，因中國進步之快確實驚人。１９７０年中國才發射首枚無甚功能的衛星而邁進太空時代，

美國卻已派人登月。到今天中國在太空探索多方面已僅次美國，登陸月背還是世界第一。上世紀

８０年代美蘇均已部署定位衛星體系時，中國才開始探索，現時北斗已成體系並預計可成為美國

ＧＰＳ系統的強勁對手。上世紀９０年代中國在法國協助下建成第一個核電站，而美國則建成至

今為止最後一個核電站。到今天中國已是唯一建成三代核電站國家而遙遙領先。短短幾十年間中

國在許多科技領域都是從無到有到追近先進水平甚至領先，這種高速收窄差距的奇跡令西方口呆

目瞪。以上只是略舉數例，類似情況還出現在高鐵、移動通訊、超級電腦、輸電、水電、海工及

無人機等多方面。



＊中國有巨大原創力＊



中國以原創力及基礎研究不足為短板，力求補足乃正確取向，另方面這亦符合中國作為後進

國的國情：發展中經濟體理應優先投入應用研究及推廣科技應用等直接有利經濟的領域，爭取早

日獲益。事實上這也成了中國科研的特色及強項。中國科研開支在基礎方面少於美國但應用方面

卻超過，總開發成為全球第二位。這又符合世界科研大形勢：不少好的基礎研究成果及概念

（Ｉｄｅａ）都缺乏落實能力，而中國正好補上並率先收獲經濟效益或取得科學認知突破。例如

第四代球床型核電站原理多年前提出，德國曾試圖實現不果，中國卻已取得成功而領先世界。登

陸月背的重大科學意義早為人知，卻要由中國首次做出。在軍事上高超音速導彈及電磁炮等，均

由美軍提出並率先研發，卻由中國率先試制成功。別人創意中國實現乃中國科技發展特色，而在

實現過程中便充分顯示了中國巨大的原創力。《資深評論員 凌昆》

