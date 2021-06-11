《國企紅籌》威高股份分拆威高骨科發４１４１萬股科創板上市

《經濟通通訊社１１日專訊》威高股份（０１０６６）公布，分拆威高骨科在上海科創板上

市，威高骨科將於本月２１日發售４１４１﹒４２萬股，佔擴大後股本約１０﹒３５％，料上市

後仍然為其附屬公司，料不會錄盈虧。

該集團指，所持威高骨科股權將由約８０﹒５％降至約７２﹒２％，並於上市後承諾３６個

月禁售期。（ｗｈ）

