《日入而息》ｉＢｏｎｄ認購額及人數創新高，ＳＰＡＣ第三季諮詢

《今天重點》﹡ｉＢｏｎｄ認購額近５４６億，認購人數７１﹒７萬創新高；中銀香港

（０２３８８）新一批ｉＢｏｎｄ總認購額及筆數突破去年最高紀錄；恆生

（０００１１）ｉＢｏｎｄ認購金額打破歷年紀錄，認購人數升近四成；耀

才（０１４２８）ｉＢｏｎｄ認購人數增逾３倍，金額及人數同創新高；匯

豐指今年申請認講ｉＢｏｎｄ宗數創歷史新高

﹡港交所（００３８８）第三季就ＳＰＡＣ上市制度諮詢市場意見

﹡外交部表示反外國制裁法為外資在華發展提供穩定環境



《即日市況》﹡港股窄幅波動，升逾百點收報２８８４２點重上廿天線



《深滬股市》﹡滬指收跌０﹒５８％，成交連續兩日破萬億創四個月高



《美元匯價》﹡繼續關注歐元１﹒２２２０的阻力；歐元最新報１﹒２１３５╱３９，日圓

最新報１０９﹒５４╱５６



《公司業績》﹡寰亞傳媒（０８０７５）首三季虧損收窄至３３６６﹒３萬元

﹡晨訊科技（０２０００）５月收入６４００萬元，按年升７﹒２％



《公司資訊》﹡恆指公司表示神州租車（００６９９）因退市將自本月２４日起剔出恆生綜

指

﹡中國創意（０８３６８）建議５合１，每手買賣股份改為１００００股

﹡中國碳中和（０１３７２）斥２０００萬元認購中國生態旅遊集團

（０１３７１）配售股份

﹡正榮地產（０６１５８）發行３﹒４億美元７﹒１厘優先票據

﹡中醫診所固生堂申請來港上市，傳籌最多３１﹒２億元

﹡傳優然牧業（９８５８）以招股價下限６﹒９８元定價

﹡港交所（００３８８）主板盈利規定調高幅度，大致反映過去２６年通脹

﹡中銀香港（０２３８８）新一批ｉＢｏｎｄ總認購額及筆數突破去年最高紀

錄

﹡領展向ＡｌｉｐａｙＨＫ客戶派發５００萬元街市現金券

﹡渤海銀行（０９６６８）首４個月淨利潤錄４１﹒２９億元人民幣

﹡實德環球（００４８７）「五一」黃金周酒店入住率爆滿，不排除增持比特

幣

﹡昌興國際（００８０３）委任張軼文為主席及行政總裁等職務；昌興國際遭

入稟追索未支付的法律服務費用近３９萬

﹡恆生（０００１１）ｉＢｏｎｄ認購金額打破歷年紀錄，認購人數升近四成

﹡辰林教育（０１５９３）財政年度完結日期更改為８月３１日

﹡新力控股（０２１０３）首５個月合同銷售額４６７﹒７億元人民幣，按年

升４３％

﹡福萊特玻璃（０６８６５）中證監已核准公司增發不超過７６００萬股Ｈ股

﹡盛業資本（０６０６９）附屬出售應收帳款，代價約為７８８０萬元人幣

﹡耀才（０１４２８）ｉＢｏｎｄ認購人數增逾３倍，金額及人數同創新高

﹡平安證券集團（００２３１）上市覆核委員會支持上市委員會決定，繼續暫

停買賣



《國企紅籌》﹡大發地產（００１６５）額外發行一億美元９﹒９５厘優先票據

﹡中國財險（０２３２８）首５個月原保險保費收入按年升１％

﹡中國人保（０１３３９）首５個月原保險保費收入按年升０﹒３７％

﹡新華保險（０１３３６）首５個月保費收入按年升４﹒６％至８２６﹒７億

元人民幣



《中國要聞》﹡山西省代縣鐵礦發生透水事故，１３人被困

﹡特斯拉表示將嚴格遵守數據安全法，保護消費者數據權益

﹡國家礦山安監局表示達不到三級要求的企業需停產整改

﹡傳太陽能電池製造商舉報硅片廠製造短缺哄抬物價

﹡到２０２３年，上海技術合同成交金額將超３０００億

﹡中汽協表示內地５月汽車產銷按月按年均下跌

﹡貝萊德推動私募股權等另類投資，稱中國存增長機會

﹡發改委表示今年起不再補貼新備案集中式光伏電站等項目；汽柴油價每噸提

高１７５元和１７０元人幣

﹡寶馬集團發３５億元人民幣熊貓債，成首家在中國發債歐企

﹡統計局５月國民經濟運行發布會改１６日下午３時舉行

﹡人行１００億逆回購利率持平，連續三周零投放零回籠；各級行辦公室要持

續跟蹤政策落實進展

﹡深圳２０３５年常住人口規模或控制在１９００萬人

﹡滴滴遞交赴美上市申請，去年淨虧１６億美元首季轉賺

﹡發改委表示支持浙江建共同富裕區，完善再分配制度

﹡傳農業巨頭先正達擬科創板上市，估值上望６００億美元

﹡河南新密兩煤礦瞞報事故１９人遭控，分管副市長下台

﹡中汽協表示晶片短缺令５月銷量下跌，６月數據仍不樂觀

﹡網信辦統一認證，訊飛ＱＱ搜狗輸入法在華為商店下架；騰訊新聞等１２９

款Ａｐｐ違規收集個人信息

﹡銀保監規範派出機構監管職責及日常監管職責

﹡銀保監、人行規範現金管理類理財產品管理



《寶島快訊》﹡台股收升０﹒３％，台產疫苗７月開打惟未做三期試驗



《其他消息》﹡港府刊憲，股票印花稅率８月１日起上調至０﹒１３％

﹡港府就證券無紙化及場外衍生工具發牌制修訂刊憲

﹡賢學思政王逸戰今早被捕，涉宣傳公布未經批准集結

﹡鄭梓健、黃文萱辭任，黃大仙及沙田區議會議席懸空

﹡黎智英等涉去年六四非法集結，２０名被告今再提訊

﹡政府修訂電影檢查員指引，如影片危害國安不宜上映

﹡政府修《電影檢查條例》，馬逢國倡政府加強解說

﹡黎智英等被控去年六四非法集結，楊森何秀蘭擬認罪

﹡貿發局表示書展將於下月１４日至２０日於灣仔會展舉行

﹡金管局表示５月外匯基金境外資產增加２７５億元

﹡據報大灣區航空最快１０月中開辦定期航班，民航處指積極處理申請

﹡綠置居接獲２萬份網上申請，紙本申請仍在點算

﹡梁振英倡開發大欖郊野公園邊陲，建２﹒５萬居屋

﹡萊坊料中環海濱商業地流標機會低，估值最多４００億

﹡深股通額度全日用１９億元；滬股通額度全日流出３億元，陸股通流走３０

億元

﹡政府向棕地作業經營者招標出租三幅新界土地

﹡小蠔灣增設鐵路車站刊憲，以配合車廠建２萬伙住宅的交通需要

﹡天星銀行開業一年存款金額升５倍，下半年推ＦＰＳ二維碼付款

﹡中原ＣＣＬ連升兩周，按周再漲０﹒２８％

﹡天文台剛發出１號戒備信號

﹡十大屋苑周末預約睇樓創十周新高，三天長假８１０組

﹡鄭則鍔因涉中國燃氣內幕交易被禁在港處理任何證券，為期５４個月



《大國博弈》﹡法國總統表示在印太防務上將不與中美結盟，望歐盟跟隨

﹡拜登會晤約翰遜氣氛融洽，強調盡快解決飛機補貼爭端

﹡美國商務部長雷蒙多：對中國產業政策感到擔憂

﹡美眾議員要求美國海關禁止進口新疆製多晶硅產品

﹡英報告批北京持續違反《中英聯合聲明》，港府反駁

﹡傳民主黨整合參議院對華競爭法案部分內容以快速通過

﹡外交部表示反外國制裁法為外資在華發展提供穩定環境

﹡人行穆長春稱數字人民幣錢包類型多，可以藏私房錢；微信和支付寶可參與

數字人民幣發行



《谷針新招》﹡永義九龍塘雋睿推買樓優惠，送８８萬元折扣名額３個

﹡宏利香港支持疫苗接種，送出１００萬元保費代用券

﹡嘉華推１００萬電子禮券，另捐百萬予基層作檢查費用

﹡銀公轉達金管局修訂要求，私隱問題待諮詢後再處理



《陸家嘴論壇》﹡周小川稱加密貨幣想回到支付領域，已經失去了機會

﹡建行王江稱數據工具將成金融機構核心競爭能力

﹡胡曉煉稱不能把人民幣國際化當成國際對抗的武器

﹡霍穎勵稱人民幣活躍度提高，境外機構債券交易量增



《新冠肺炎》﹡本港今日無新增確診個案，連續四天本地零感染

﹡內地疫苗接種累計逾８﹒４億劑，已批３－１７歲接種

﹡廣州、佛山等高風險地區公共文化領域場所全部停業

﹡台灣新增２８６宗本地確診，六萬台胞在大陸接種疫苗

﹡傳日本考慮在東京奧運前實施半緊急狀態限制措施

﹡陳肇始促家長盡早安排子女打針，以恢復正常校園生活

﹡劉宇隆稱科興疫苗可向當局申請下調接種年齡

﹡灣仔區校長聯會主席料大部分學校將集體預約安排打針

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