《股林淘金－林家亨》三孩政策利乳業，優然牧業可關注

《股林淘金》為了應對人口老齡化加劇問題，中央早前宣布，將實施「三孩政策」。受消息

刺激，乳業股將成為各路資金的建倉對象。作為中國乳業上游市場的領導者，今日（７日）開啟

招股的優然牧業（０９８５８）自然會受到資金青睞。



優然牧業近年來發展迅速，據招股書顯示，２０１８年至２０２０年，公司的奶牛存欄數量

從１２７３４５頭增長至３０８１９５頭（按合併賽科星口徑計）；精飼料銷量從６８４３８８

噸增長至７７０５１２噸；原料奶銷量從５７２０９３噸增長至１５２９８３５噸，複合年增長

率達到６３﹒５％。在此期間，公司營業收入從６３﹒３４億元（人民幣．下同）增長至

１１７﹒８１億元（按合併賽科星口徑計），複合增速為３６﹒４％；淨利潤從６﹒５３億元增

長至１５﹒４１億元，期間複合增速為５３﹒６％。優然牧業三大業務與各自細分領域均拔得頭

籌，互相達成高度協同並有效優化成本，形成強勢競爭力。



優然牧業業務布局覆蓋由育種到飼料再到原料奶生產的乳業上游全產業鏈。按２０２０年收

入計，公司是中國規模最大的乳業上游綜合產品及服務提供者。按２０２０年的特色生鮮乳產量

計，公司是中國最大的特色生鮮乳提供商，持續供應娟姍奶、ＤＨＡ奶、Ａ２奶及有機奶等。優

然牧業特色生鮮乳附加值及毛利較高，有望推動公司盈利水平持續攀升。



截至２０２０年１２月３１日，優然牧業在中國１４個省份經營６７座大型現代化牧場，形

成的規模優勢讓公司在中國上游乳業產業鏈中佔據有利地位。



值得注意的是，於２０２０年，公司的原料奶業務收入佔總收入的５９﹒４％。未來，隨著

牧場數目不斷增加、國策利好乳業未來發展、人民對乳製品的需求更加多樣化，優然牧業亦將面

臨更為廣闊的發展空間，從而進一步增厚公司業績。



綜合基本面及政策背景來看，優然牧業是潛力不錯的乳業股，未來值得關注。

《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理 林家亨》

