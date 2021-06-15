《牛熊志選－陳其志》資金看好騰訊，部署相關認購證及牛證

《牛熊志選》恆指近日沿著５天及５０天線於２８６００點至２９０００點之間窄幅整固，

走勢略為轉弱，如再次跌穿這兩平均線，或有機會下試２８０００點關口，策略上以候低吸納為

主。恆指牛熊證資金流情況，截至上周四（１０日）過去５個交易日，恆指牛證合共錄得約

１﹒０４億港元資金淨流入，顯示有資金流入好倉，恆指熊證則累計約９１４９﹒０萬港元資金

淨流出，顯示有淡倉資金套現。街貨分布方面，截至周四，恆指牛證街貨主要在收回價

２８４００點至２８６９９點之間，累計相當約２１８３張期指合約；熊證街貨主要在收回價

２９８００點至３００９９點之間累計了相當約１６０９張期指合約。

根據法興交易員表示，上周場外期權市場的引伸波幅普遍下跌，恆生指數的３個月場外期權

的引伸波幅下降０﹒２個波幅點至１５﹒８％；國企指數的３個月場外期權的引伸波幅下降

０﹒２個波幅點至１６﹒２％；至於３個月期股份場外期權方面，匯控（００００５）的引伸波

幅下降２﹒２個波幅點至１９﹒３％；港交所（００３８８）的引伸波幅下降２﹒０個波幅點至

２２﹒８％；騰訊（００７００）的引伸波幅下降２﹒３個波幅點至２５﹒０％；中石油

（００８５７）的引伸波幅維持於３１﹒３％的水平；中海油（００８８３）的引伸波幅上升

１﹒９個波幅點至３２﹒３％；建行（００９３９）的引伸波幅下降２﹒２個波幅點至

１７﹒３％；友邦（０１２９９）的引伸波幅下降２﹒９個波幅點至２３﹒６％；工行

（０１３９８）的引伸波幅下降１﹒７個波幅點至１７﹒８％；平保（０２３１８）的引伸波幅

下降０﹒２個波幅點至１７﹒５％；南中（０２８２２）的引伸波幅下降０﹒６個波幅點至

２０﹒９％。

輪證看好資金流方面，截至上周四前一周，騰訊的相關認購證及牛證合共錄得約１﹒２８億

元資金淨流入部署，為最多資金留意個股。產品條款方面，目前市場上較活躍的騰訊認購證為行

使價約６９０元至７５０元附近的中期價外條款，實際槓桿約１０﹒２倍至１１﹒２倍；牛證方

面，資金留意收回價５７０元至５９０元之間的較貼價條款，收回距離約２﹒４％至５﹒６％，

槓桿約１４﹒９倍至２９﹒５倍。另外，美團相關認購證及牛證期內錄得約５５２３﹒０萬元資

金淨流入部署，資金留意行使價３４５元至３６５元附近的中長期及長期價外條款，實際槓桿約

６﹒３倍至６﹒７倍；牛證方面，資金留意收回價２８０元至２９０元之間的較貼價條款，收回

距離約５﹒１％至８﹒３％，槓桿約１０﹒２倍至１４﹒８倍。

至於看淡資金流方面，期內比迪的相關認沽證及熊證合共錄得約２２５５﹒０萬元資金淨流

入部署。比迪認沽證條款方面，較多投資者留意行使價約１７０元至１７２元附近的中期價外條

款，實際槓桿約３﹒６倍至５﹒５倍；熊證方面，資金主要留意收回價２３０元至２４０元附近

的條款，收回距離約７﹒８％至１２﹒４％，槓桿約６﹒３倍至９﹒３倍。

《法興證券上市產品銷售部主管 陳其志》



＊ 筆者及其聯繫人士持有匯豐之財務權益

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