《盤後部署》港股表現疲弱，短線支持位２８５００點

《經濟通通訊社１５日專訊》市場觀望美國聯儲局議息，上周五納指與標指齊創收市新高，

道指偏軟。港股今早高開１０４點報２８９４６點，惟中國上周發布的通知規定共７萬億人幣資

產管理規模的現金管理類產品不得投資於股票、可轉換債券等，Ａ股兩市偏軟拖累港股迅速調頭

，最多跌過３８８點報２８４５３點。午後恆指喘穩，收跌２０３點或０﹒７１％，報２８６３

８點，穿二十天（２８８３７點）、五十天線（２８７３８點），主板成交１４３６﹒９４億元

，多９﹒８％。國指報１０６６８點，跌８２點或０﹒７６％。科指報７９６１點，跌３０點或

０﹒３８％。

Ａ股兩市收跌，上證綜指報３５５６點，跌３３點或０﹒９２％；深證成指報１４６７３點

，跌１２７點或０﹒８６％，總成交１０００５﹒２３億人幣，較假期前少１０﹒７６％。



＊留意議息會後聲明飽威爾態度＊



美國聯儲局將於本港時間後日凌晨宣布議息結果，早前報道指儲局官員對應否開始收水看法

各半，投資者需密切留意會後議息聲明儲局主席飽威爾的態度有否軟化，收水將打擊港股資金流

。

近期本港樓市交投熾熱，買家多為投資者，目的為抗通脹。減少買債或加息均為壓抑通脹率

的手段，儲局若轉鷹可能影響投資者買樓意欲。

港股今日高開低走，收市未能收復二十天和五十天線，表現較為疲弱，短線支持位看５月

２５日低位近２８５００點位罝，若失守將下試３月尾和５月中的低位２７７００點。（ｎｓ）

