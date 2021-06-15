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即市新聞

15/06/2021 13:38

《外匯達仁－盧楚仁》美元回升萬事俱備，只欠「鷹」風

　　《外匯達仁》上星期四（１０日）美國公布５月核心ＣＰＩ同比，由前值４月３％大幅上升
至３﹒８％，比市場預期３﹒４％還要多，反映美國通脹情況惡化之勢比想像中嚴重。雖然美國
政府及聯儲局先後多次表示美國通脹升溫只會短暫出現，但環顧金融市場的頂級分析師，大多均
不會相信這個說法，絕大多認為通脹升溫之勢已經亦不可轉，若不加以控制，勢必再有惡化的可
能，甚至會打擊復甦中的經濟，並削弱投資者對經濟前景的信心。
　
　　美國月初公布的５月失業率，由４月的６﹒１％大幅回落至５﹒８％，而且最近美國企業紛
紛上調工資來招聘職工，反映當地經濟復甦下有工無人做，估計未來失業率會進一步顯著下降。
況且油價持續高企，估計未來美國通脹亦會進一步升溫。在這情況下，其實美元已絕對有條件恢
復第一季的強勢，但問題關鍵在於星期三（１６日）的聯儲局議息會議，到時究竟鮑威爾在會後
聲明當中，會否順應民意及財長耶倫的意向，開始部署收緊貨幣政策，釋放如退市或者暗示明年
開始加息的信號。
　
　　若果到時候鮑威爾吹風說會轉鷹派貨幣政策的話，那麼美元便絕對有條件強勢回歸。但要補
充一點，除了要留意今次聯儲局的會後聲明之外，亦要留意會後發放的點陣圖，看聯儲局委員及
理事們，對加息的表態。我個人估計今次點陣圖會反映一眾委員們會傾向提早加息。在這形勢下
，聯儲局議息前後似乎對美元較為有利，再加上美債息見底回升，所以日圓繼續被成為狙擊對象
，如果星期五（１８日）日本央行議息之後繼續釋放無了期的鴿派貨幣政策，那麼日圓形勢有點
岌岌可危。《獨立外匯商品分析師　盧楚仁》

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