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即市新聞

15/06/2021 10:44

《每周華語－黃溢華》ＱＥ誕生、底特律市、汽車之城、坦克大戰

　　《每周華語》拜登與普京會面，相信利好全球的穩定性。目前全球疫情仍未真正完結，即使
疫苗不斷在不同地區施打之中，又或美國期望７月可以全面開放經濟，將面對很大的考驗，因而
各大國有必要平心靜氣穩定地緣形勢，才可以有更大空間把疫情壓下去。
　
　　美國密歇根州（Ｍｉｃｈｉｇａｎ）有地理優勢，接近加拿大，也可向美國東西岸及南部運
送大量產品。密歇根州其中的底特律市，近幾十年風光不再，但此城市於８０╱９０年前，不只
是美國三大車廠的重要生產基地，也是美國生產大量坦克的地點。福特、佳士拿及通用汽車乃美
國三大企業，傳統道指成份股。今天科技資訊主導的世界，汽車大企業，已由電動車生產商執牛
耳。當然，廿世紀初，火車股份亦是當年的上市巨企。
　
　　底特律市有三大汽車生產商在此生產，薪金╱福利甚好，即使是私人企業，美國三大汽車生
產商的員工福利非常好，１９９０╱２０１０年的廿年，三大美汽車生產商的「生產成本」正因
為員工福利太好，使平均每一架汽車的出廠成本比日本的同級大廠貴１０００╱２０００美元不
等，不易在國際市場與日本╱德國生產商爭天下！
　
　　１９８５年美元急挫兩年到１９８７年，日圓自２００╱３００位升至１５０甚而不出１０
年升至１００╱８０之內，日圓大升，亦未能為三大美汽車生產商爭取持久的「成本」競爭力。
可見根源不在日圓「便宜」：而是美國市場當時的「成本結構」跟不上，因而２０００╱
２０１０年期間，美三大汽車商仍在苦戰。佳士拿１９９８年與德國Ｄａｍｉｌｅｒ　Ｂｅｎｚ
合併，後給Ｂｅｎｚ全面「鯨吞」了。佳士拿不再存在，而福特「緊守」生產汽車至今，股價近
月見可觀的回升。
　
　　日本汽車生產商１９７０╱１９９０年代的車輛以用油不多取勝，國際油價狂升多次之後，
日本汽車全球大賣。美國車「巨大」無比，但耗油量嚇人，因而美國車要急追，且１９８０年代
多了南韓及後期中國加入競爭，美國底特津的「汽車之城」已失去了光環，可惜員工福利仍甚好
，工會勢力大，使美汽車業苦戰，１９８０╱２００８年間，息率甚高。今天「零」息，但
１９９０年代１０╱２０厘息率全球見普遍。因而美企業負債甚「重」！
　
　　通用汽車面對巨大的競爭，福利壓不下來，又財務成本高，２００８年即使有「ＱＥ」誕生
，亦面對「次按」困擾，通用汽車２００９年股價跌至１美元之下，最終巨企「倒下」，員工也
全都失業。有「ＱＥ」，今天各大小國「ＱＥ」救了地球。但２００８╱２０００年，救不了通
用汽車，２０１１年，通用重組再回歸美國市場，今天通用重生，工會讓步了！而美國由電動車
主導：用電池也用大量晶片╱軟件╱資訊的「車子」。當然，成功否？股價狂升不代表已成功，
但「汽車」仍在！市場仍需要「四個車軚」的車子。
　
　　伯南克的「ＱＥ」克服了「次按」風暴，也意外地使全球疫情之下，救了「地球」人。即使
富人更為富有：但「ＱＥ」使股樓╱企業可有空間，市場仍在新高位。當然，「ＱＥ」也不可能
無止境地使用，因而大家也擔心美國「ＱＥ」已太多，美財赤如何？美元「如何」是好？但無
「ＱＥ」，世界早已大亂了。美國二戰乃盟軍及前蘇聯等「火力」生產商。即使前蘇聯，也採用
美國生產的「Ｓｈｅｒｍａｎ　Ｔａｎｋ」，以迎戰納粹德國。底特率也因而成為「坦克之城」
：二戰生產了的５萬架坦克車，大多運往了全球主要戰場。
　
　　２０１４年首映的二戰美國片「Ｆｕｒｙ」，由Ｂｒａｄ　Ｐｉｔｔ主演，其中的坦克主角
，正是「Ｓｈｅｒｍａｎ　Ｔａｎｋ」。英雄片也要有坦克配合，而二戰使底特律市大賺，因而
三大汽車生產商的員工福利「好、好、好」。二戰後，１９４６╱１９７０年，美汽車全球大賣
，且「１美元兌３６０日圓」，使日本出口「便宜」。可惜１９７３╱１９８３年的１０年，油
價三、四次狂升，成本「吃入」了三大汽車商的生車之中：消費者買日本車子！美汽車太巨大，
通用的「Ｖ８」等等引擎勁好，但不少用油驚人。美國車失去市場了。
　
　　正是花無百日紅，即使今天美「ＭＩＡ２」坦克仍有底特律生產，大城市仍在，但已不是
１９４０年代大紅大紫的「坦克城市」了。Ｔｅｌｓａ不可有失，否則美國便失去重奪汽車
「一哥」的地位。但２０２０年已不再是１９４０╱２０１０年的年代：競爭對手極多。
　
　　今天的電動汽車未必可以在未來的十年全面取代路面的一般車子，但科技不斷改進，使未來
十年、廿年的車子，與過往的「大不同」，傳統的汽車生產商未及跟進「車子」的新角色╱定位
，有很大可能被趕出市場。Ｎｏｋｉａ手機十多、廿年前被今天的智能電話取代正說明一切的發
展可能。不進則退，但電動車用很多晶片及採用資訊科技，亦不一定很快成為主流。有一點可以
肯定，全球汽車生產業已在巨大轉折點之一刻了。《資深市場人士　黃溢華》

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