《油金掠影》聯儲局料收水，金價挫近１％，油價觸兩年高位

《經濟通通訊社１５日專訊》油價周一再觸及兩年高位，布油期貨收升０﹒１７元（美元．

下同），報每桶７２﹒８６元，曾觸及２０１９年４月以來高位每桶７３﹒６４元。美油期貨則

收跌０﹒０３元，報每桶７０﹒８８元，曾觸及每桶７１﹒７８元，為２０１８年１０月以來高

位。

美國能源情報署（ＥＩＡ）預測，全球需求或將於２０２２年底恢復到疫情前水平，速度較

早前預期快。同時國際能源署（ＩＥＡ）亦敦促油組和盟友組成的ＯＰＥＣ＋增加產量以滿足需

求。



＊聯儲局料收水，金價偏軟近１％＊



市場預料聯儲局或於本周會議上談論收緊貨幣政策，金價周一偏軟近１％。現貨金曾觸及５

月１７日以來低位１８４８﹒４９元，現時則報１８６７﹒６５元；美國黃金期貨則收跌０﹒７

％報每盎司１８６５﹒９元。

據了解，市場亦將仔細審視聯儲局對失業、通脹和經濟增長不斷變化的前景，以及首次加息

的可能日期。德國商業銀行則預計，通脹擔憂將推動金價在年底前升至每盎司２０００元，並稱

通脹或於第三季前都保持在高水平，通脹升溫亦將推動聯儲局於接近第四季時縮減買債規模。

其他貴金屬方面，白銀曾跌０﹒１％至每盎司２７﹒８７元，現時則報２７﹒９９元；而鈀

金則曾跌０﹒７％至每盎司２７５５﹒３９元，現時則報２７５５元。（ｊｃ）

