《套期保值－蕭猷華》美國５月通脹超預期，美債息為何不升反跌？

《套期保值》美國５月消費物價指數（ＣＰＩ）按年上升５％，２００８年以來最大升幅，

核心ＣＰＩ按月上升０﹒７％，兩項數據均大幅超出預期。由去年疫情開始，原材料生產減少，

運費成本上漲，到疫情逐漸結束，經濟復甦起來，抑壓了的需求突然急增，為近期通脹上升的主

因。奇怪的是，美國和中國財金官員對通脹演繹兩極化，美國聯儲局聲言，通脹只是短暫，暫未

有「收水」意向；反觀，內地央行行長易鋼、銀保監主席郭樹清，上周異口同聲表示，嚴重關注

已發展國家濫發貨幣，引發通脹，警告損害經濟。美聯儲本周將會舉行議息會議，預期利率、買

債規模維持不變，市場關注會後聲明，聯儲局就通脹的看法，會否釋出較「鷹」的信號？



通脹數據公布後，美國１０年債券利率不升反跌，跌穿１﹒５％，一方面市場認為聯儲局短

期仍維持寬鬆政策，貨幣供應未有轉向訊號；另一方面，美債利率大幅回落背後，與財政存款大

幅下滑，引發美國流動性氾濫有關。



由於美國在２０２０年進行大規模發債融資，籌集了巨量資金，但部分刺激措施和基建項目

支出停滯，根據財政紀律要求，美國在２０１９年７月開始的２年債務上限豁免，將在今年７月

到期，美國財政部需要履行承諾，在７月底到期前，將財政存款降至合規水平，以滿足債務上限

豁免的要求。故此，美債利率下降已近尾聲，料重啟上行趨勢。



經濟復甦、就業改善，央行「收水」甚至加息，其實並不可怕。最擔憂是，通脹若持續升溫

，失業又未好轉，央行為了壓通脹，被逼停止或放慢貨幣寬鬆政策，這樣，市場會害怕剛萌芽的

經濟會倒下來，這時股市就會出現巨大震盪。筆者認為雖然聯儲局陷於兩難局面，但是前景亦未

至於悲觀，因為美國現時有約８３０萬個職位空缺，企業一直招聘人手，只是有工冇人做而已，

才導致工資上升。然言，美國接種疫苗進度理想，政府應該盡快鼓勵更多人民投入勞工市場，工

資下降，通脹便會回落。《信誠證券投資服務董事 蕭猷華》

