《缸邊隨筆－石鏡泉》Ａ　Ｔａｌｅ　ｏｆ　Ｔｗｏ央行（三）

《缸邊隨筆》在５月１８日和２０日，寫了兩篇Ａ Ｔａｌｅ ｏｆ ｔｗｏ央行，是預期

中國人民銀行和美國聯儲局對通脹的反應和應對方策。簡括言，是人行重視通脹到臨，聯儲局則

死不「重視」，尚謂，美通脹雖高，但只是穿腸過，不足懼。



上周，中美５月通脹數據都出籠了，筆者之前所估，中無？未知，因為今文是在上周四

（１０日）下午完成，其時只有中國公布了其通脹數據，而美國仍未有。



咁早成文，會否有錯。有錯也沒法，這是作為投資者所要承受的風險。不少人仍謂等通脹數

據公布才決定怎投資，唉！此話即是你無Ｖｉｅｗ，無Ｖｉｅｗ投乜鬼資吖，等到天下大白才買

╱賣？可惜投資者不能買╱賣歷史。閣下買六合彩，都是未開獎前便要買，開獎之後才買？發達

都要等下期囉。



中國人行對這波將臨的通脹是十分重視，已處處設了防綫。



幾年前已謂房住不炒，年前已透過「麻辣粉」操作，控制社會資金水平，月前大宗商品價高

，阿爺已經話要查要防要禁，結果是一眾鋼鐵股及銅、鋼價都回跌下去。



６月１０日報道中國銀保監會主席郭樹清在第１３屆陸家嘴論壇上致辭，謂通脹如期而至，

比所預料幅度要高一些，要切實防範金融衍生品投資風險，他明確指出，金融衍生品非常不適合

個人投資理財，個人參與，無異於變相賭博。



看明白？防通脹，就是要防炒風。



人行行長易綱在同一論壇亦表示，貨幣政策要關注結構變化對物價穩定的影響，人口老齡化

會導致居民預防性儲蓄上升，消費傾向下降，由此面對通脹產生抑制，而綠色轉型會使物價走勢

趨升。易綱總結各因素後，認為我國今年ＣＰＩ走勢會前低後高，預測全年ＣＰＩ的平均漲幅將

在２％以下。



外媒如彭博日前就以中國的工業品出廠價格（即其他國家稱呼的「生產物價指數」）

（ＰＰＩ）說事，謂我國ＰＰＩ按年增長９％創１３年新高。但５月ＣＰＩ同比只漲１﹒３％，

就是工業會爆、有滯漲。這個大財經媒體如此簡單落結論，如不是其對中國ＰＰＩ╱ＣＰＩ結構

認識不多，就是中國崩潰論的潛意識作怪。



中國ＰＰＩ上升，是全球大宗商品價升帶來的必然結果，中國是全球製造業大國，成本上升

，即售價會升，而不少產品是輸出到歐美（即歐美通脹要升啦！）多過賣給國內人。如果歐美入

口商不接受加價，這些廠家便不入原料、不接單，影響到的不是國內ＣＰＩ，而是就業。



中國近日ＣＰＩ下跌，主要是豬肉價跌，豬肉價５月按年下跌２３﹒８％，這是豬周期的必

然結果。到今年末，豬肉價便會回升，我國的消費復甦較慢（不似美國有錢派），美元要到年末

才逐步緩升，所以易綱謂中國ＣＰＩ是前低後高。



知道這些ＰＰＩ╱ＣＰＩ關係，對投資有何幫助？廠家的利潤在下半年會逐步因需求被理順

，大宗商品成本回落而有改善，可以留意下製造業股了。但要留意，阿爺是不許你將股價泡沫化

，即不要太心紅。



聯儲局又怎看通脹？



雖然美財長耶倫周前已改口謂美通脹可能到３％，但極有可能在港周四晚，公布的美通脹率

已到４％、５％；如公布是３％時，估計美股只震一震；如公布是５％，則美股會大震，但不會

震散，原因兩個：



（一）美國市場是水浸，日前的逆回購（ＲＲＰ）金額已近５０００億，有這個龐大的

ｉｄｌｅ ｃａｓｈ（廢錢）在座，有哪個對沖基金要錢補倉都可以快速借到。如我係美對沖基

金經理，早已於上周三（９日）前就安排好「水喉」，以防公布的通脹一下跳上５％放水，不是

補倉（這些倉一早已對沖好啦），而是趁市跌，而執平倉，美股份分鐘會上演今年２月底，美股

驚天大反轉急彈５００點一役。



（二）２月２３日，美股當晚大跌，ＴＥＳＬＡ尤為誇張，鮑威爾盡顯美股市超人本色，謂

：通脹不是當前問題，貨幣寬鬆持續，利率會近零，市場反彈快過打針。但是否市場真好了，當

然不是，大家心裏信你鮑威爾才奇。不過美女股神Ｗｏｏｄ信，仲加倉，之不過，今時如何？其

他大鱷不信，單你信，今時便瓜咗一半。



今個５月的美ＣＰＩ（執筆時未公布）無論升到多少，都是因為二手車和房價急升所拉動，

這兩個項目是民生項。但不是沒有了就會餓死、病死的項目，而且不會影響到華爾街金融市場。



亦有人擔心，美印這麼多錢會帶來１９７０年代式的大通脹，這亦是太過簡單的結論，一如

認為著裙的一定是女士。蘇格蘭勇士和非洲勇士都著裙，前者著絨裙，後者著草裙。



無論中美，其ＣＰＩ組成可細分為幾部分：



１﹒食物項；



２﹒非食物消費項；



３﹒住房項；



４﹒交通、氣油項；



５﹒醫療項；



６﹒服務項。



１９７０年和２０２１年，各項的佔比有沒有變化呢？如有，對通脹的影響將如何？古未必

可為今用呢。明天續。



此文見報日，美５月ＣＰＩ已公布了，是３％、４％，還是５％（編按：美國５月ＣＰＩ按

年升５％，創近１３年新高）？美股崩了嗎？



《資深投資者 石鏡泉》

