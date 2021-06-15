《專家之言－葉尚志》實際利率持續回落，成長股有望價值重估

《專家之言》港股上周五（１１日）連跌七日後出現技術性反彈，恆指漲了有１００多點，

但仍受制於２９０００點關口以下。在端午節周末長假的影響下，加上市場觀望美聯儲即將舉行

議息會議，資金入市態度依然偏謹慎，大市成交量維持在低水平，僅錄得有１３００多億元的交

投。市場關注的最新中美物價指數已先後公布了，都顯示通脹壓力仍在升溫，雖然消息對股市未

有構成即時衝擊，但是相信市場現時的觀望氛圍仍將難以消除，港股未能走出短期變盤的關鍵時

刻。



＊港股短期偏弱狀態未能扭轉＊



恆指出現跌後反彈，在盤中曾一度上升２２６點高見２８９６５點，但仍受制於２９０００

點關口以下，要繼續注意２８３００至２８６００點區間的支持承接力。受惠於油價持續試高的

刺激推動，石油股繼續有突出表現，其中，中石油（００８５７）放量漲了３﹒７７％再創年內

新高。然而，權重股匯控（００００５）和友邦保險（０１２９９）仍處弱勢，美債息的進一步

回落依然是負面影響。恆指收盤報２８８４２點，上升１０３點或０﹒３５％。國指收盤報１０

７５１點，上升３５點或０﹒３２％。另外，港股主板成交金額有１３０８億多元，而沽空金額

有１６２﹒２億元，沽空比例１２﹒４％。至於升跌股數比例是８７２：８０６，日內漲幅超過

１０％的股票有４５隻，而日內跌幅超過１０％的股票有３２隻。

目前，港股仍被困在２８６００至２９０００點區間內，仍處於短期變盤格局行情，但是偏

弱狀態未能扭轉。因此，在盤面穩定性未能恢復過來之前，操作上建議不宜過份激進，要注意短

線追高的風險。然而，對於一些強勢品種，尤其是已經出現了重要技術性突破的中小盤股，如受

惠於華為題材的中軟國際（００３５４）、有盈利基礎加上在研藥品加速兌現的遠大醫藥（００

５１２）、以及業務重整後進入收成期的瑞聲科技（０２０１８）等等，建議可以考慮優先關注

，特別是股價在回整時的吸納機會。



＊美國十年ＴＩＰＳ回落至－０﹒９％＊



美國公布了５月ＣＰＩ的按年升幅進一步上升至５％，是近１３年來的最大升幅。然而，美

聯儲認為現時的通脹升溫屬於暫時性因素，加上就業市場未見全面恢復，政策方面目前仍未有退

出寬鬆貨幣的意向。綜合來言，在通脹已升溫但仍未收水的疊加場景下，將促使實際利率進一步

回落下跌。而事實上，美國１０年ＴＩＰＳ最新已回落至－０﹒９％，估計將有利成長型股份進

行價值重估，尤其是當美國１０年ＴＩＰＳ進一步下跌至－１％以下，恰如去年第三季以及去年

底今年初的情況，都會是成長型股份出現爆發的時間點。《第一上海首席策略師 葉尚志》

