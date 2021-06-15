港股高開低走十天線得而復失，半日跌２１９點收２８６２２點

《經濟通通訊社１５日專訊》隔晚美股走勢個別發展，而港股今早高開１０４點報２８９４

６點，曾成功突破十天線（２８９１８點），惟Ａ股兩市偏軟恆指隨即倒跌再失十天線，曾跌近

３８８點見３８４５３點半日低位。早段表現最差藍籌股為海底撈（０６８６２），低見去年８

月中以來的低位３７﹒０５元。恆指今早收報２８６２２點，跌２１９點或跌０﹒７６％，主板

成交８５７﹒６２億元。國企指數報１０６５７點，跌９３點或跌０﹒８７％。恆生科技指數報

７９４０點，跌５０點或跌０﹒６３％。

Ａ場走勢偏軟，上證綜合指數報３５５７點，跌３２點或跌０﹒９０％，成交２９８９﹒５

８億元人民幣；深證成份指數報１４６７２點，跌１２８點或跌０﹒８７％，成交３６１５﹒２

７億元人民幣。



表列十大跌幅藍籌股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

海底撈 （０６８６２） ３７﹒６０元 跌５﹒５３％

創科 （００６６９） １３５元 跌４﹒０５％

中信 （００２６７） ８﹒５５元 跌２﹒７３％

藥明 （０２２６９） １２１﹒４０元 跌２﹒７２％

新世界 （０００１７） ４１﹒２０元 跌２﹒３７％



阿里健康 （００２４１） １７﹒５０元 跌２﹒２３％

中海外 （００６８８） １９﹒３６元 跌１﹒９３％

美團 （０３６９０） ３０１﹒４０元 跌１﹒８９％

碧桂園 （０２００７） ９﹒４１元 跌１﹒８８％

碧桂園服務（０６０９８） ７８﹒１５元 跌１﹒７６％

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｊｃ）

