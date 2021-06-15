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15/06/2021 08:18

《外地經濟》歐元區４月工業生產按月升０﹒８％，勝市場預期

　　《經濟通通訊社１５日專訊》歐盟統計局周一（１４日）公布，歐元區４月工業生產按月升
０﹒８％，勝市場預期升０﹒４％，按年則升３９﹒３％，亦高於預期升３７﹒４％。
　　另外美國密歇根大學上周五（１１日）公布，６月消費者信心指數初值為８６﹒４，高於預
期８４。期內消費者現況指數初值為９０﹒６，遜預期９２﹒３，消費者預期指數初值為
８３﹒８，勝預期７９。（ａｌ）

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