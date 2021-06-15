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15/06/2021 17:29

《台股攻略－黃振宇》美聯儲本周議息，無礙台股假後續強

　　《台股攻略》台股於端午節假期後延續升勢，加權指數高開６６點，加上航運板塊強勢，帶
動指數高收１７３７１點，升１５８點，成交金額為新台幣４３３１﹒０７億元，三大法人合計
淨買入新台幣１４６﹒４９億元。
　　晶圓代工廠龍頭的台積電將於本周四（１７日）除息，今日在資金追棒下，其股價再度靠穩
新台幣６００元關口，收新台幣６０９元，升１﹒２％。其他主要電子權值股包括聯電、華邦電
及聯詠亦升２﹒３％至３﹒７％，各收新台幣５３﹒７元、３５元及５２２元，惟日月光投控、
鴻海及大立光下跌０﹒４％至１﹒３％，各收新台幣１１８元、１１３元及３０２０元。被動元
件迎接第三季旺季，帶動被動元件龍頭的國巨升５﹒９％，收新台幣５２３元。其餘相關股份亦
跟隨造好，禾伸堂、奇力新、凱美、大毅及華新科均升１﹒９％至５﹒３％。中國廣東疫情爆發
，影響中國第三大深圳鹽田港的運輸作業，帶動海運價格續升，消息剌激貨運三雄漲停，陽明、
長榮及萬海分別收新台幣１２７﹒５元、１３６元及１９１﹒５元，而四維航、中櫃、志信、台
船及台驊投控亦漲停。高端疫苗的新冠疫苗完成二期解盲，將申請緊急使用授權（ＥＵＡ），股
價今日一度漲停，不過，其後傳出美國食品藥物管理局（ＦＤＡ）已不再發出新冠疫苗緊急使用
授權，令市場憂慮集團的疫苗前景，其股價隨即跌停，最終回升２﹒７％，收新台幣２８３元。
另外，中鼎表示，今日（１５日）起與北醫合作，正式啟用集團總部大樓的「健康檢測站」，為
集團全台灣超過５０００位員工提供新冠病毒快速檢測服務。
　　美國聯儲局今日起舉行議息會議，其討論的貨幣政策及縮減買債規模計劃將成為本周市場焦
點，結果將於本周四凌晨公布，若維持不變及延後緊縮政策，預料後市仍有良好的表現空間。
《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管　黃振宇》

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