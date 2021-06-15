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即市新聞

15/06/2021 10:29

《窩輪豪情－梁業豪》若投資氣候轉差，恒指可見２８３４２

　　《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時短線（一星期至一個月）表現最強者為能源業、工業
與醫療保健業。此外，恆生綜合大型股指數成分股中，短線投機價值最高的股票現為比亞迪股份
（０１２１１）、中石油（００８５７）與瑞聲科技（０２０１８），可用作買入其相關認購權
證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票
，則宜首選農業銀行（０１２８８）、中國燃氣（００３８４）與中國銀行（０３９８８）。
　　再者，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為能源業、工業與非必需性消費業。此外，
恆生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為比亞迪股份、安踏體育
（０２０２０）與中石油，可用作買入其相關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關
認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票，則宜首選中國燃氣、農業銀行與世茂集團
（００８１３）。
　　港股假後復市表現差勁，恆指於合理水平開出後立即掉頭急挫，曾低見２８４９９，到達即
市第二個重要支持位２８５３３。至於暫見即市高位２８９４６，仍未到達即市首個重要阻力位
２８９９４，由此可見，港股目前形勢向淡；若投資氣候轉差，好友須退至２８３４２附近守關
。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（網誌：ｂｌｏｇ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）

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