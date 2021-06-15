《窩輪豪情－梁業豪》若投資氣候轉差，恒指可見２８３４２

《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時短線（一星期至一個月）表現最強者為能源業、工業

與醫療保健業。此外，恆生綜合大型股指數成分股中，短線投機價值最高的股票現為比亞迪股份

（０１２１１）、中石油（００８５７）與瑞聲科技（０２０１８），可用作買入其相關認購權

證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票

，則宜首選農業銀行（０１２８８）、中國燃氣（００３８４）與中國銀行（０３９８８）。

再者，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為能源業、工業與非必需性消費業。此外，

恆生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為比亞迪股份、安踏體育

（０２０２０）與中石油，可用作買入其相關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關

認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票，則宜首選中國燃氣、農業銀行與世茂集團

（００８１３）。

港股假後復市表現差勁，恆指於合理水平開出後立即掉頭急挫，曾低見２８４９９，到達即

市第二個重要支持位２８５３３。至於暫見即市高位２８９４６，仍未到達即市首個重要阻力位

２８９９４，由此可見，港股目前形勢向淡；若投資氣候轉差，好友須退至２８３４２附近守關

。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（網誌：ｂｌｏｇ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）

