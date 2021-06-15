《談國論企－黎偉成》七國峰會，「七國咁亂」

《談國論企》七國集團Ｇ７在於２０２１年６月１１日至１３日在英國舉行的峰會，德、法

、意等歐洲國家領袖皆強調與中國合作的重要性，而法國更明斥「北愛不屬於英國」，英國首相

毫不留情面唐突的加入美澳雙邊會談，和日本取消與南韓的會面等，大有「七國咁亂」之概。由

是此一峰會的聯合公報即使有攻擊中國胡言，卻顯拜登力求的「美國回來了」、「跨大西洋聯盟

回來了」，只屬夢話，但美國國力沉淪，今後反華更甚，故中國更需要力斥美帝之非，強化在國

際應該擔當的大國強國責任。



＊歐國普與華合作對美帝反華政策有反感＊



我對Ｇ７此番在英國舉行的峰會的看法，重點有（一）所謂Ｇ７，過去一直自稱為七大工業

國集團，而此說早已過時，因中國由過去以勞工密集為主的「世界工廠」，進展成為以高技術高

設備的其中一個重要生產基地，反觀Ｇ７集團內的若干國家，包括美國，製造工業的生產在技術

、創新等方面停滯不前，甚至有日趨「落後」傾向，故不把中國納入此一「集團」之內，「七大

工業國」之稱也就名不正而言不順，只屬「舊工業國俱樂部」，對該集團和世界的工貿、經濟所

能產生的貢獻，也就日益有限。

要指出，此番峰會的結果，基本是「半失敗」，所達致的聯合公布，要：加強國際抗疫合作

、加快經濟復甦、支持環保、推出支持發展中國家或地區基建項目等，沒有中國的參與，所達之

效益，令人存疑。尤其是Ｇ７的聯合公布居然應美方「要求」，干涉中國主權內政和污衊侵犯所

謂「人權」，乃「老生之舉」。

Ｇ７倫敦峰會的「半失敗」所言甚是，可見之於該組織的成員國在多個方面出現十分嚴重的

矛盾，不留情面的暴露出現，特別是（二）德國總理默克爾、意大利總理拉吉等歐洲國家領袖，

在此番峰會聯合公報的討議時，強調與中國合作的重要性，拒絕拜登的「提議」，據稱更互不相

讓使所議內容過於敏感而一度切斷所有網絡。歐美之「同床異夢」，早見於：法國總統馬克龍於

６月１１日表示「法國在印太地區戰略方針，不是與美國結盟」；默克爾於抵英後的記者會「儘

管與中俄存在分歧，但Ｇ７仍希望開展合作，特別是在應對氣候變化和生物多樣性等方面」。

歐洲領袖紛表要繼續與中國合作，對拜登一直以來都是以「圍堵」中國，甚至現時有意對中

國進行全面的攬炒或封殺，肯定是十分重大的打擊。

同床異夢，亦可見之於（三）歐盟與英國的關係在英脫？後日益惡化。馬克龍在６月１２日

當著英國首相約翰遜面暗示「北愛不屬於英國」，就因北愛要在英脫勾後維持與歐盟原有的關係

，英國當然非如是想。惟約翰遜對馬克龍所言的強烈反感，卻未得拜登的支持，理由為拜登曾表

「有愛爾蘭血統而感到驕傲」，又是雙重標準，和錯綜複雜關係中亦是「以我為準」的美帝霸權

主義惡思劣行。約翰遜如斯緊跟，亦得不到拜登在北愛問題的支持，值得令人深思深究。



＊中國可強化國際合作和作不合法理批評＊



但（三）約翰遜當非善類，在以觀察員身份受邀參加Ｇ７峰會的澳洲總理莫里森，擬與拜登

舉行首次面對面雙邊會談時，居然毫不留情面的單方直接加入，由「雙邊」變成「三方」，當然

是要展示英國在國際社會扮演「重要角色」未改，可以嗎？非也，乃因拜登膽細心虛乏權威。此

為西方國家或「盟友」的高度深切矛盾，實為利害關係。

同樣令人感到唏噓者，為（四）南韓外交部對日本單方面取消韓日領導人會談，而有說這是

日方不滿意南韓定期實施的東海領土守護演習。南韓是以觀察員身份受激與會，日本則是Ｇ７的

成員國，菅義偉顯然要對文在寅施以「下馬威」，拜登有無要圍堵中國的東亞兩大國的協調能力

？答案是：冇！

七國「峰會」，七國咁亂，原因就是（五）美帝要「獨霸」世界，彰彰明甚，但經濟、科技

等許許多多方面有江河日下之向。尤其是特朗普之獨裁，對「盟友」也絕不留情，使歐洲是一個

十分深重的打擊，而拜登又是陰濕、陰毒之人，誰管美帝？

建議中國強化國際聯結，特別是（Ｉ）加大對法國、德國、意大利等歐洲國家的聯繫、合作

的力度，瓦解美帝要聯合其「盟友」反華壓華劣行，（ＩＩ）進一步與南韓聯繫合作，減低美帝

東亞的圍堵中國力量。

更重要的是，隨時隨地馬上對美帝國霸權主義者的惡思劣言歪行，作出痛斥，千萬不要讓偽

言散播。此議所涉不僅止於美對華之壓，亦包括美國在國際事務上的不公正、不平等特別是不合

法的劣行，直斥美非，彰顯正義！《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

