《異動股》特步（１３６８）飆近一成五，發行５億元１﹒８厘ＣＢ

《經濟通通訊社１５日專訊》特步國際（０１３６８）發行５億元１﹒８厘可換股債券，另

特步環球籌６５００萬美元，該股現升１４﹒８６％，報１０﹒２元，該股成交約１９２萬股，

涉資１９５４萬元。

特步國際發行本金總額５億元可換股債券，年利率１﹒８％，初步換股價為每股１０﹒２４

４元，可轉換為最多５４３６﹒２４萬股，相當於擴大後股本２﹒０３％。所得款項淨額４﹒９

９億元，擬用於現有債務再融資、營運資金及其他一般企業用途。

另外，集團直接全資附屬，擁有蓋世威及帕拉丁品牌的特步環球發行本金總額為６５００萬

美元的零息可換股債券，將發行合共１﹒５萬股，換股價每股４３３３﹒３３美元，相當於擴大

後股本２０％。悉數轉換後，集團於特步環球的股權將減少至約８０％，而特步環球將成為集團

非全資附屬。特步環球擬將所得款項淨額用作特步環球集團的一般營運資金。



其他相關股份方面，安踏（０２０２０）升１﹒７％，報１６１﹒１元；申洲（０２３１３

）跌０﹒４７％，報１９０﹒７元；李寧（０２３３１）跌０﹒０７％，報７４元。



現時，恆生指數報２８９４６點，升１０４點或升０﹒３６％，主板成交４４﹒１２億元。

國企指數報１０７８４點，升３４點或升０﹒３２％。恆生科技指數報８０３６點，升４５點或

升０﹒５７％。

即月期指新報２８７８９，跌１７點，低水１５７點。即月國指期貨報１０７１８，跌９點

，低水６７點。即月科指期貨新報８０１７，升２３點，１３３張。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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特步 （０１３６８） １０﹒２０元 升１４﹒８６％

３６１度（０１３６１） ３﹒２６元 無升跌

安踏 （０２０２０） １６１﹒１元 升１﹒７％

申洲 （０２３１３） １９０﹒７元 跌０﹒４７％

李寧 （０２３３１） ７４元 跌０﹒０７％

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（ｊｃ）

