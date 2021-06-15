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即市新聞

15/06/2021 12:45

《午市前瞻》多項因素致港股下挫，２８５００點屬關鍵位罝

　　《經濟通通訊社１５日專訊》隔晚美股走勢個別發展，而港股今早高開１０４點報２８９４
６點，曾成功突破十天線（２８９１８點），惟Ａ股兩市偏軟恆指隨即倒跌再失十天線，曾跌近
３８８點見３８４５３點半日低位。早段表現最差藍籌股為海底撈（０６８６２），低見去年８
月中以來的低位３７﹒０５元。恆指今早收報２８６２２點，跌２１９點或跌０﹒７６％，主板
成交８５７﹒６２億元。國企指數報１０６５７點，跌９３點或跌０﹒８７％。恆生科技指數報
７９４０點，跌５０點或跌０﹒６３％。
　　Ａ場走勢偏軟，上證綜合指數報３５５７點，跌３２點或跌０﹒９０％，成交２９８９﹒５
８億元人民幣；深證成份指數報１４６７２點，跌１２８點或跌０﹒８７％，成交３６１５﹒２
７億元人民幣。

＊溫鋼城：板塊輪流炒，未見特別弱勢＊

　　ｉＦＡＳＴ　Ｇｌｏｂａｌ　Ｍａｒｋｅｔｓ　ＨＫ副總裁溫鋼城對《經濟通通訊社》表示
，港股今日跌幅是多項因素疊加而成，中國公佈《關於規範現金管理類理財產品管理有關事項通
知》規定共７萬億人幣資產管理規模的現金管理類產品不得投資於股票、可轉換債券等，打擊投
資者情緒Ａ股下挫，港股半日成交額增加不排除是上述產品部分資金流出、台山核電廠問題、聯
儲局議息或放鷹拖累新興市場表現。認為若然今日收穿２８５００點，恆指將下試２７７００點

　　溫鋼城未看到任何板塊特別弱勢，如果投資者想減磅，可考慮冬季相關的食品股和內房股；
風險資產價格有向上趨勢，新經濟股可保留，另對金屬股持中性看法。（ｎｓ、ｊｃ）

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