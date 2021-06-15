《美元走勢－羅明立》鎊匯１﹒４０６０有承接，惟反彈力度不強

最高 最低 東京收市

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美元╱日圓 １１０﹒１５ １１０﹒０２ １１０﹒０４

歐元╱美元 １﹒２１４２ １﹒２１１４ １﹒２１４１

英鎊╱美元 １﹒４１２９ １﹒４０９９ １﹒４１１２

美元╱瑞郎 ０﹒９００２ ０﹒８９７９ ０﹒８９８２

美元╱港元 ７﹒７６２６ ７﹒７５１３ ７﹒７６２３

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《美元走勢》歐洲央行上周貨幣政策聲明維持溫和調子後，市場轉而關注美國聯儲局今個星

期四（１７日）的議息結果，倉位有所調整，帶動美匯升上９１﹒６０附近，接近５０天平均線

。美債１０年期收益率亦從三個月的低點位回升，目前報１﹒４８７％。不過，匯市仍然未有清

晰方向，美元能突破９１﹒７０的話可看高一線。

英國４月國內生產總值同比增長２７﹒６％，為有記錄以來最大增幅，但就不及預期。數據

理想反映防疫措施放寬，經濟重開的因素，亦因為上年同期疫情重創經濟，基數較低所致。不過

，由於近期英國疫情回升，政府已將防疫解封日期延後４星期至７月１９日，相信對匯市無太大

影響。英鎊在１﹒４０６０附近有承接，但反彈力度不強，技術走勢顯示仍有機會下試

１﹒４０。



方向 入市價 目標位 止蝕

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美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 沽出歐元 １﹒２１７５ １﹒２０５０ １﹒２２２０

英鎊╱美元 沽出英鎊 １﹒４１６０ １﹒４０３０ １﹒４２０５

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

