《美元走勢－羅明立》鎊匯１﹒４０６０有承接，惟反彈力度不強

最高 最低 東京收市
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美元╱日圓 １１０﹒１５ １１０﹒０２ １１０﹒０４
歐元╱美元 １﹒２１４２ １﹒２１１４ １﹒２１４１
英鎊╱美元 １﹒４１２９ １﹒４０９９ １﹒４１１２
美元╱瑞郎 ０﹒９００２ ０﹒８９７９ ０﹒８９８２
美元╱港元 ７﹒７６２６ ７﹒７５１３ ７﹒７６２３
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《美元走勢》歐洲央行上周貨幣政策聲明維持溫和調子後，市場轉而關注美國聯儲局今個星
期四（１７日）的議息結果，倉位有所調整，帶動美匯升上９１﹒６０附近，接近５０天平均線
。美債１０年期收益率亦從三個月的低點位回升，目前報１﹒４８７％。不過，匯市仍然未有清
晰方向，美元能突破９１﹒７０的話可看高一線。
英國４月國內生產總值同比增長２７﹒６％，為有記錄以來最大增幅，但就不及預期。數據
理想反映防疫措施放寬，經濟重開的因素，亦因為上年同期疫情重創經濟，基數較低所致。不過
，由於近期英國疫情回升，政府已將防疫解封日期延後４星期至７月１９日，相信對匯市無太大
影響。英鎊在１﹒４０６０附近有承接，但反彈力度不強，技術走勢顯示仍有機會下試
１﹒４０。
方向 入市價 目標位 止蝕
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美元╱日圓 觀 望
歐元╱美元 沽出歐元 １﹒２１７５ １﹒２０５０ １﹒２２２０
英鎊╱美元 沽出英鎊 １﹒４１６０ １﹒４０３０ １﹒４２０５
美元╱瑞郎 觀 望
美元╱加元 觀 望
澳元╱美元 觀 望
紐元╱美元 觀 望
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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》
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