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即市新聞

15/06/2021 17:19

《美元走勢－羅明立》鎊匯１﹒４０６０有承接，惟反彈力度不強

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１１０﹒１５　　　１１０﹒０２　　　１１０﹒０４
　　　歐元╱美元　　　　１﹒２１４２　　　１﹒２１１４　　　１﹒２１４１
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒４１２９　　　１﹒４０９９　　　１﹒４１１２
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９００２　　　０﹒８９７９　　　０﹒８９８２
　　　美元╱港元　　　　７﹒７６２６　　　７﹒７５１３　　　７﹒７６２３
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　《美元走勢》歐洲央行上周貨幣政策聲明維持溫和調子後，市場轉而關注美國聯儲局今個星
期四（１７日）的議息結果，倉位有所調整，帶動美匯升上９１﹒６０附近，接近５０天平均線
。美債１０年期收益率亦從三個月的低點位回升，目前報１﹒４８７％。不過，匯市仍然未有清
晰方向，美元能突破９１﹒７０的話可看高一線。
　　英國４月國內生產總值同比增長２７﹒６％，為有記錄以來最大增幅，但就不及預期。數據
理想反映防疫措施放寬，經濟重開的因素，亦因為上年同期疫情重創經濟，基數較低所致。不過
，由於近期英國疫情回升，政府已將防疫解封日期延後４星期至７月１９日，相信對匯市無太大
影響。英鎊在１﹒４０６０附近有承接，但反彈力度不強，技術走勢顯示仍有機會下試
１﹒４０。
　　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　沽出歐元　　１﹒２１７５　　　１﹒２０５０　　　１﹒２２２０
　　　英鎊╱美元　　沽出英鎊　　１﹒４１６０　　　１﹒４０３０　　　１﹒４２０５
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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