林鄭：高度關注台山核電廠事宜，將聯絡廣東省部門

《經濟通通訊社１５日專訊》對於有外媒指廣東台山核電站或出現洩漏，行政長官林鄭月娥

表示，政府高度重視相關情況，有不同部門持續監察相關情況，現時一切正常符合標準，今日會

主動聯絡廣東省政府相關部門，強調有任何新發展將會向大眾公布。（ｂｎ）

