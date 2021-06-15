林鄭：高度關注台山核電廠事宜，將聯絡廣東省部門

《經濟通通訊社１５日專訊》對於有外媒指廣東台山核電站或出現洩漏，行政長官林鄭月娥
表示，政府高度重視相關情況，有不同部門持續監察相關情況，現時一切正常符合標準，今日會
主動聯絡廣東省政府相關部門，強調有任何新發展將會向大眾公布。（ｂｎ）
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