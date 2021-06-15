【新冠肺炎】政府下周一起收緊印尼抵港人士登機及檢疫要求

《經濟通通訊社１５日專訊》政府公布，將由下周一（２１日）起，收緊從印尼到港人士的

登機及檢疫要求。當局指，鑑於當地疫情持續不穩，經密切監察相關地區疫情發展、變異病毒株

的流行程度及對本港可能構成的輸入風險後，政府會將現時為Ｂ組指明地區的印度尼西亞改指明

為Ａ２組指明地區。

政府表示，所有在登機當天或之前２１天曾逗留任何Ａ２組指明地區人士，須於登機時出示

預定起飛時間前７２小時內進行的新冠病毒病核酸檢測陰性結果證明，以及其在香港指定檢疫酒

店預訂房間的確認書。抵港後，他們須於機場接受「檢測待行」安排，確認檢測陰性結果後須乘

搭政府安排的專車前往指定檢疫酒店進行強制檢疫。

他們須於指定檢疫酒店接受強制檢疫２１天，期間接受四次檢測，其後７天自行監察，及於

抵港第２６天於社區檢測中心進行強制檢測。縮短已完成疫苗接種人士檢疫期的安排並不適用於

曾逗留Ａ２組指明地區的到港人士。

政府發言人表示，會繼續密切監察不同地區的疫情、新變種病毒的流行程度、接種疫苗的進

度及出入境人數的變化，並會視乎情況需要調整相關地區到港人士的登機及強制檢疫要求。

（ｂｉ）

