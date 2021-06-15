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15/06/2021 19:37

《再戰明天》普京與拜登舉行峰會，美國公布進口物價

　　《經濟通通訊社１５日專訊》俄羅斯總統普京與美國總統拜登於日內瓦舉行峰會，美國公布
上月進出口物價，料為明日市場焦點。
　　在重要經濟活動上，普京與拜登明日舉行峰會，亞太經合組織（ＡＰＥＣ）舉行年度結構性
改革部長級會議。本港時間明日４：００ｐｍ，歐洲央行執委埃爾德森參加歐洲復興開發銀行（
ＥＢＲＤ）和歐洲央行的在線會議。

＊ＡＰＥＣ舉行年度結構性改革部長級會議＊

　　數據方面，１６日７：５０ａｍ，日本公布５月出口，年率料由３８％升上５０﹒８％；５
月進口，年率料由１２﹒８％升上２６﹒６％；５月貿易收支料由２５３１億日圓跌至負７７０
億日圓。２：００ｐｍ，英國公布５月消費者物價指數，月率料由０﹒６％降至０﹒３％，年率
料由１﹒５％升上１﹒８％；５月核心消費者物價指數年率料由１﹒３％升上１﹒５％。
　　３：００ｐｍ，中國公布５月工業生產，年率料由９﹒８％降至９﹒２％，年率料由
２０﹒３％降至１８％；５月零售銷售年率料由１７﹒７％降至１４％，年率料由２９﹒６％降
至２６﹒３％。４：３０ｐｍ，英國公布４月房價指數，年率料由１０﹒２％升上１２﹒２％。
８：３０ｐｍ，美國公布５月建築許可，月率跌幅料由１﹒３％收窄至０﹒２％；５月出口物價
月率料維持於０﹒８％，年率料由１４﹒４％升上１５﹒２％；５月進口物價月率料由０﹒７％
升上０﹒８％，年率料由１０﹒６％升上１０﹒９％；５月新屋動工，料由１５７萬升至１６３
萬，月率料由下滑９﹒５％升上３﹒９％。

＊美國公布進口物價，莎莎業績＊

　　在本港，明日公布業績的公司有：智慧能源（０１００４）、莎莎（００１７８）、美亨
（０１８９７）、ＩＴＥ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ（０８０９２）、興勝（００８９６）。（ｈｌ）

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