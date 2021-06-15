《再戰明天》普京與拜登舉行峰會，美國公布進口物價

《經濟通通訊社１５日專訊》俄羅斯總統普京與美國總統拜登於日內瓦舉行峰會，美國公布

上月進出口物價，料為明日市場焦點。

在重要經濟活動上，普京與拜登明日舉行峰會，亞太經合組織（ＡＰＥＣ）舉行年度結構性

改革部長級會議。本港時間明日４：００ｐｍ，歐洲央行執委埃爾德森參加歐洲復興開發銀行（

ＥＢＲＤ）和歐洲央行的在線會議。



＊ＡＰＥＣ舉行年度結構性改革部長級會議＊



數據方面，１６日７：５０ａｍ，日本公布５月出口，年率料由３８％升上５０﹒８％；５

月進口，年率料由１２﹒８％升上２６﹒６％；５月貿易收支料由２５３１億日圓跌至負７７０

億日圓。２：００ｐｍ，英國公布５月消費者物價指數，月率料由０﹒６％降至０﹒３％，年率

料由１﹒５％升上１﹒８％；５月核心消費者物價指數年率料由１﹒３％升上１﹒５％。

３：００ｐｍ，中國公布５月工業生產，年率料由９﹒８％降至９﹒２％，年率料由

２０﹒３％降至１８％；５月零售銷售年率料由１７﹒７％降至１４％，年率料由２９﹒６％降

至２６﹒３％。４：３０ｐｍ，英國公布４月房價指數，年率料由１０﹒２％升上１２﹒２％。

８：３０ｐｍ，美國公布５月建築許可，月率跌幅料由１﹒３％收窄至０﹒２％；５月出口物價

月率料維持於０﹒８％，年率料由１４﹒４％升上１５﹒２％；５月進口物價月率料由０﹒７％

升上０﹒８％，年率料由１０﹒６％升上１０﹒９％；５月新屋動工，料由１５７萬升至１６３

萬，月率料由下滑９﹒５％升上３﹒９％。



＊美國公布進口物價，莎莎業績＊



在本港，明日公布業績的公司有：智慧能源（０１００４）、莎莎（００１７８）、美亨

（０１８９７）、ＩＴＥ ＨＯＬＤＩＮＧＳ（０８０９２）、興勝（００８９６）。（ｈｌ）

