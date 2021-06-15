《小傳日記》比特幣再衝上４萬美元！香缸虛幣佬借勢齊現炒作！

《小傳日記》啲虛擬貨幣近期都幾ｃｈｏｋ下！不過睇番比特幣琴日又再次威威，可以升反

上４萬銀美元水平！相信唔少有貨嘅缸友都幾開心。當然啦，今次比特幣再爆升勢，都係因為Ｅ

ｌｏｎ Ｍｕｓｋ再次出招！

事原Ｃｏｉｎｔｅｌｅｇｒａｐｈ引述南非富豪、Ｓｙｇｎｉａ行政主席Ｍａｇｄａ Ｗｉ

ｅｒｚｙｃｋａ，批評鋼鐵俠將Ｂｉｔｃｏｉｎ價格舞高弄低！應該要受美國證券交易委員會調

查咁話。所以令到Ｅｌｏｎ哥忍唔住，話之前Ｔｅｓｌａ沽出持有嘅一成比特幣，係想測試比特

幣可唔可以喺唔影響市場嘅情況之下輕易套現，而佢更加話，等挖礦技術可以成功運用更多潔淨

能源進行嘅時候，Ｔｅｓｌａ網上商店就會重新接受比特幣付款！缸友睇到齊齊起哄，睇番依加

比亞迪（０１２１１）股價都升咗超過５巴仙。而孖屐亦都因為呢個消息，而對Ｂｉｔｃｏｉｎ

再有追捧！

Ｂｉｔｃｏｉｎ價炒上，令到今日香缸嘅虛擬貨幣佬都齊齊跟升！其中火幣（０１６１１）

依家已經升超過７巴仙咁多，報１４﹒４８銀！至於栢能（０１２６３）都可以升逾４巴仙，報

４﹒１４銀；美圖（０１３５７）走上近６巴仙，報２﹒１１銀；而雄岸（０１６４７）今日就

發盈喜，預料全年可以虧轉盈最少５７０萬坡元！今日就領跑到虛幣佬彈上近兩成四咁多，報０

﹒３４銀。

其實孖屐對Ｂｉｔｃｏｉｎ價都真係幾敏感，不過次次急跌完之後，都會有消息帶番升個價

，加上Ｅｌｏｎ哥出手力撐，短期Ｂｉｔｃｏｉｎ要跌應該都幾難。如果少少地低位買啲博反彈

都係個唔錯嘅選擇！



表列虛擬貨幣相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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比亞迪 （０１２１１） ２２５﹒４０元 升５﹒１３％

火幣科技（０１６１１） １４﹒４８元 升７﹒２６％

ＢＣ科技（００８６３） ２０﹒２５元 跌０﹒２５％

栢能 （０１２６３） ４﹒１４元 升４﹒０２％

美圖 （０１３５７） ２﹒１１元 升５﹒５０％

雄岸 （０１６４７） ０﹒３４元 升２３﹒６４％

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＊截至下午１：５４ＰＭ



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