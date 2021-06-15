《投資特寫－潘恩美》數據反映經濟向好，展望亞洲增長前景

《投資特寫》經濟及企業盈利數據顯示，全球正步入經濟暢旺的階段，這亦能解釋股市在４

月創下新高，並不是毫無根據。

不少國家正在迅速推行疫苗接種計劃，進展勝於市場預期，民眾生活亦日漸回復正常。即使

歐洲大陸初期遇到一些挑戰，但目前正逐步實現疫苗接種目標，並為經濟重啟奠定基礎。

採購經理指數確認需求正在回升，服務業也從後趕上製造業。隨著歐美國家推行前所未見的

財政計劃，消費者的儲蓄水平創下紀錄新高，加上民眾心理上渴望「報復式消費」，因此經濟及

盈利有望在一段時期強勁增長。

當然這也有例外情況，部分亞洲國家的新冠肺炎感染個案不斷上升，並維持相關出行限制，

尤其是印度和日本。各國推行疫苗計劃的步伐不一，許多發展中國家仍在尋求適當數量的疫苗供

應。儘管中國經濟季度增長創下紀錄，但有跡象顯示當地經濟增長減速，意味全球增長轉向以美

國為重心。

即使市場在５月初出現跌市，短期內仍可望繼續走高，但這掩蓋了行業和投資風格正在大幅

輪換的趨勢。另外，在今年夏季，通脹問題依然是一個隱憂。

亞太區（日本除外）企業盈利強勁，而且環球經濟數據穩健，帶動區內股市在４月上升。不

過，部分國家的疫情再度升溫，使投資者懷疑經濟復甦的強度，區內市場表現遜於已發展市場。

我們對亞洲增長前景審慎樂觀，但鑑於出現突如其來的新變種病毒，而且數個國家爆發疫情

，引發新一輪出行限制措施，因此短期增長空間有限。展望未來，我們必須監察疫苗接種的速度

，有關步伐一直緩慢。對穩定經濟活動和維持復甦勢頭來說，政策支持仍然至關重要。

《富達國際香港分銷業務總監 潘恩美》

