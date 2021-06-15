《宏觀有法－艾西亞》新時代的黑金—半導體稀缺將會加劇通脹壓力

《宏觀有法》從人工智慧（ＡＩ）到電動汽車，世界正在迎來一個新的科技時代，其中半導

體是這一發展的核心，就像上一次工業革命中的石油一樣重要。並且，在美中戰略競爭日益激烈

的背景下，晶片在供應鏈安全方面扮演著關鍵角色。因此，建立半導體產業與地緣經濟之間的聯

繫對世界和亞洲越來越重要，亞洲是晶片需求的最大來源，但供應受到一些限制，尤其是在中國

。多年來石油也是如此，它的稀缺性導致１９７９年和１９８１年全球通脹率飆升。

生產商計劃產能和全球通脹趨勢將要面臨的一個重要問題是，半導體的需求激增是否只是暫

時趨勢？雖然目前晶片短缺一部分是由積壓的需求造成，並且更多的投資也有助於增加供應，但

中期來看，５Ｇ技術、電動汽車和加密貨幣的發展都會帶來結構性的需求增長，對通脹也有著潛

在影響。此外，晶片短缺為世界意識到半導體供應鏈的脆弱性敲響了警鐘，一些生產的關鍵環節

集中在少數公司和地區，尤其是光刻設備的製造。美國政府（從特朗普到拜登）試圖遏制中國的

弱點，即在半導體領域對世界的依賴，令供應鏈問題變得更加尖銳。

中國政府和近期的歐盟都急於向晶片生產注入資金，但單一經濟體不太可能實現完全的垂直

一體化，畢竟半導體生產是分工十分複雜的科技「交響樂」。換言之，即使有大量投資，半導體

價格短期內也不太可能下跌，除了較為簡單、可以大批量複製的那些。這基本意味著，和過去一

樣，除了大宗商品價格飆升帶來的通脹壓力之外，半導體作為進口商品將進一步推動通脹。其中

一個不確定因素是中國，但當然不會立刻逆轉目前的通脹趨勢。

根據２０１８年存儲晶片價格暴跌５０％的經驗來看，中國對半導體領域的大規模投資在未

來某個時間點可能也會導致產能過剩，但發生在新興科技最需要的高端晶片領域的可能性較小。

換言之從中期來看，中國是一個不確定因素，這意味著在經歷了無數的興衰迴圈、整合和淘汰低

效的企業後，半導體行業正在迎來競爭更加激烈的新時代。就目前而言，我們預計半導體行業會

加劇通脹壓力。《法國外貿銀行亞太區首席經濟師 艾西亞》

