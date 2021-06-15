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即市新聞

15/06/2021 13:51

《匯海澤言－葉澤恆》留意儲局議息，防疫措施延長料英鎊反覆偏軟

　　《匯海澤言》聯儲局將於本周四（１７日）凌晨公布議息結果，投資者焦點集中於央行對減
少買債的看法，甚至會否即時公布有關時間表及規模。基於美國通脹高企，局方可能會透露會上
曾經商討減少買債，但為了確保美國就業市場可以持續復甦，局方不會即時作出公布，並透露減
少買債步伐只會緩慢進行，以免引起市場震盪。
　　如果以上推測沒有錯誤，其實屬市場預期之內。但投資者亦要留意另外三方面，（１）點陣
圖內委員對未來利率走勢預測變化；（２）局方對經濟增長、通脹及失業率的最新預測；（３）
是否全票通過今次議息聲明。假若聯儲局偏向鷹派的話，美匯指數有機會挑戰９１至９１﹒５水
平。

＊料英鎊匯價仍反覆偏軟＊

　　英國的疫情再度反彈，近日每日的新增感染個案維持於七千宗左右。首相約翰遜宣布，把完
全解除防疫措施押後四星期。其實最後一個階段的措施包括，解除所有有關社交距離的禁令，與
及夜店等場所重開。因此，只要防疫措施不再重新收緊，對實質經濟的影響未必很大。因此，預
料英鎊兌美元短期仍可能反覆偏軟，但預料１﹒４０５０水平有支持，１﹒４２的阻力較大。《
東亞銀行高級外匯市場策略師　葉澤恆》

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