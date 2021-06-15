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即市新聞

15/06/2021 09:59

《基金之道－龐寶林》歷史經驗證六月未「絕」，本月五大招抗通脹

　　《基金之道》環球市場踏入「六絕月」已一個多星期，暫時未見大型震盪或跌市出現，而令
筆者更感意外的，是美國十年期債息在通脹預期不斷升溫下居然走低，執筆之際已失守１﹒５厘
關口，不排除部分資金在美國總統拜登的基建政策計劃推出受阻下，短線減慢炒作通脹預期。６
月市況未算差，反映六月股市不一定「絕」，繼續保持投資（ｓｔａｙ　ｉｎｖｅｓｔｅｄ）反
而「除笨有精」。
　　環球股市五月「力保不失」，美股標指升０﹒６％、道指升１﹒９３％；亞洲市場在人民幣
走高下表現強韌，港股恆指升１﹒５％、國指揚０﹒６％、Ａ股上證綜合指數漲４﹒９％、Ａ股
滬深３００指數彈４﹒１％。
　　市場常有「五窮、六絕」之說法，意指股市在５月及６月期間，常出現大規模跌市。究竟「
六絕月」實際市況如何？由２００１年統計，恆指過去２０年的「六絕月」確實出現跌市，但平
均跌幅「只有」０﹒３％，升跌比例計則為１２比８，意味升市次數比跌市多。而以所有月份計
，８月則為恆指近２０年回報最遜色月份，平均回報約負１﹒５％。
　　年份愈近，「六絕月」心理影響似乎愈來愈細，如果我們將統計年份長度由２０年收窄至最
近５年，恆指「六絕月」更平均錄得１﹒５６％升幅，其中去年６月上升幅度便達６﹒３８％。
換言之，投資者若在外界渲染下單憑憂慮「六絕月」跌市而悉數沽售手上持倉，恐錯過潛在升市


＊美股近五年「六絕月」全數升，平均回報近２％＊

　　那麼美股狀況又是否一樣呢？同樣由２００１年起統計，標普５００指數過去２０年間「六
絕月」平均回報雖屬負數，跌幅卻不算高，只有０﹒６２％，最近５年計的話，標普５００指數
更全數報捷，平均回報１﹒９６％。
　　值得注意是，美國十年期債息近來雖回弱，但在聯儲局去年起大手「放水」、原材料供應鏈
未見平衡、經濟活動恢復等多項因素推動下，物價攀升已成市場共識，對沖通脹繼續會是投資主
題，拜登最新擬推出的６萬億美元預算案若通過，通脹前景更有機會惡化；另一方面，如果上述
方案無法通過，美國中線經濟動力又有機會減速，增添滯脹風險。
　　不過，市場中長線對有關風險因素的反應有多大，除了要觀察經濟增長動力，亦需留意曾任
聯儲局主席的美國財長耶倫，以及現任聯儲局主席鮑威爾如何協調並向市場溝通，特別是外界對
前者評價不俗，其言論及看法往往對金融市場有一定影響力。

＊ｉＢｏｎｄ對沖通脹風險，保守投資者可吼＊

　　針對通脹主題部署，在通脹壓力及加息預期齊齊升溫之環境下，債券資產中只有通脹掛勾債
券（ｉＢｏｎｄ）及高息債等少數產品利率風險較低，其中前者息率與通脹掛勾和設有最低息率
，不但為投資者提供穩定回報，亦可對沖一定通脹風險，更重要的是ｉＢｏｎｄ由政府發行，屬
「穩陣之選」，適合風險胃納中性至偏低的投資者作一定配置。
　　而在較進取的投資工具方面，筆者近月已在不同場合提出五大對沖通脹方向，包括：（１）
黃金或被視為數碼黃金的虛擬貨幣、（２）歐美著名奢侈品牌股票，例如推出嶄新車款的著名汽
車股、（３）地產股、（４）金融股、（５）石油等能源股。投資者可根據自己風險胃納配置上
述投資工具，惟要小心部分股票近來升勢甚強，例如不少歐美著名奢侈品牌股票今年累計升幅已
接近三成，所以買貨宜分注、切忌高追。《東驥基金管理董事總經理　龐寶林》

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