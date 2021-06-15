《基金之道－龐寶林》歷史經驗證六月未「絕」，本月五大招抗通脹

《基金之道》環球市場踏入「六絕月」已一個多星期，暫時未見大型震盪或跌市出現，而令

筆者更感意外的，是美國十年期債息在通脹預期不斷升溫下居然走低，執筆之際已失守１﹒５厘

關口，不排除部分資金在美國總統拜登的基建政策計劃推出受阻下，短線減慢炒作通脹預期。６

月市況未算差，反映六月股市不一定「絕」，繼續保持投資（ｓｔａｙ ｉｎｖｅｓｔｅｄ）反

而「除笨有精」。

環球股市五月「力保不失」，美股標指升０﹒６％、道指升１﹒９３％；亞洲市場在人民幣

走高下表現強韌，港股恆指升１﹒５％、國指揚０﹒６％、Ａ股上證綜合指數漲４﹒９％、Ａ股

滬深３００指數彈４﹒１％。

市場常有「五窮、六絕」之說法，意指股市在５月及６月期間，常出現大規模跌市。究竟「

六絕月」實際市況如何？由２００１年統計，恆指過去２０年的「六絕月」確實出現跌市，但平

均跌幅「只有」０﹒３％，升跌比例計則為１２比８，意味升市次數比跌市多。而以所有月份計

，８月則為恆指近２０年回報最遜色月份，平均回報約負１﹒５％。

年份愈近，「六絕月」心理影響似乎愈來愈細，如果我們將統計年份長度由２０年收窄至最

近５年，恆指「六絕月」更平均錄得１﹒５６％升幅，其中去年６月上升幅度便達６﹒３８％。

換言之，投資者若在外界渲染下單憑憂慮「六絕月」跌市而悉數沽售手上持倉，恐錯過潛在升市

。



＊美股近五年「六絕月」全數升，平均回報近２％＊



那麼美股狀況又是否一樣呢？同樣由２００１年起統計，標普５００指數過去２０年間「六

絕月」平均回報雖屬負數，跌幅卻不算高，只有０﹒６２％，最近５年計的話，標普５００指數

更全數報捷，平均回報１﹒９６％。

值得注意是，美國十年期債息近來雖回弱，但在聯儲局去年起大手「放水」、原材料供應鏈

未見平衡、經濟活動恢復等多項因素推動下，物價攀升已成市場共識，對沖通脹繼續會是投資主

題，拜登最新擬推出的６萬億美元預算案若通過，通脹前景更有機會惡化；另一方面，如果上述

方案無法通過，美國中線經濟動力又有機會減速，增添滯脹風險。

不過，市場中長線對有關風險因素的反應有多大，除了要觀察經濟增長動力，亦需留意曾任

聯儲局主席的美國財長耶倫，以及現任聯儲局主席鮑威爾如何協調並向市場溝通，特別是外界對

前者評價不俗，其言論及看法往往對金融市場有一定影響力。



＊ｉＢｏｎｄ對沖通脹風險，保守投資者可吼＊



針對通脹主題部署，在通脹壓力及加息預期齊齊升溫之環境下，債券資產中只有通脹掛勾債

券（ｉＢｏｎｄ）及高息債等少數產品利率風險較低，其中前者息率與通脹掛勾和設有最低息率

，不但為投資者提供穩定回報，亦可對沖一定通脹風險，更重要的是ｉＢｏｎｄ由政府發行，屬

「穩陣之選」，適合風險胃納中性至偏低的投資者作一定配置。

而在較進取的投資工具方面，筆者近月已在不同場合提出五大對沖通脹方向，包括：（１）

黃金或被視為數碼黃金的虛擬貨幣、（２）歐美著名奢侈品牌股票，例如推出嶄新車款的著名汽

車股、（３）地產股、（４）金融股、（５）石油等能源股。投資者可根據自己風險胃納配置上

述投資工具，惟要小心部分股票近來升勢甚強，例如不少歐美著名奢侈品牌股票今年累計升幅已

接近三成，所以買貨宜分注、切忌高追。《東驥基金管理董事總經理 龐寶林》

