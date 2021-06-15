《宏觀銓局－馬桂銓》通貨膨脹

《宏觀銓局》美國投資者正就該國的通脹前景及聯儲局何時修改期貨幣政策來控制通脹，作

出激烈辯論。至於控制通脹的方法，不外乎是透過減少買債或提高利率。今個星期市場上有兩件

重要事情，筆者特別想討論並分享對通脹的預期。

在五月份，美國合共創設了５５﹒９萬份新職位，雖然數字略低於市場預期，但數據比四月

份大增約一倍。失業率也從四月的６﹒１％跌至五月份的５﹒８％。直到目前為止，投資者對數

據反應正面。美國經濟正逐步回復，但速度仍未足以讓聯儲局採取行動冷卻經濟增長。

美國五年期美國通脹掛鈎公債（ＴＩＰＳ）平均票面息率，是市場用來量度未來五年平均通

脹數字的慣用指標。在五月新增職位報告公布後，這指數從２﹒５８６６％跌到２﹒５８３７％

。在５月１７日此指數為２﹒８０８４％，是今年以來最高水平，但到了６月４日已下跌了８％

。另一方面，美國１０年期公債孳息率也從公布前的１﹒６３％，下跌至公布後的１﹒５６％。

投資者預期聯儲局在短期內不會收緊貨幣政策，主要是因為五月份美國勞動市場並非特別熾

熱。故此，筆者認為美國通脹純屬短暫。除了工資，油價乃是帶動通脹的最大因素。過去１０年

，原油價格和鑽油台數目總有着似有若無的關連。鑽油台對於勘探或開採地底石油不可或缺，其

數目往往是用作評估未來燃油供求的一大指標。有關數字目前正由去年的二百多台，慢慢提高至

今天的３５０台左右，但仍然遠低於疫情之前的７００台。

筆者預期，隨着經濟逐步重開，原油需求必定提高。不過，油價攀升又會令到供應增加，於

是乎鑽油台又再開始投入運作。市場現預計美國原油價格會在第三季達致高峰，然後在今年底至

明年慢慢回落，相信通脹走勢也會近似。讀者也許會問，為何美國鑽油台數目會影響全球油價？

因為美國是全球最大的原油生產國，去年佔全球總油產近兩成。沙地阿拉伯則次之，佔全球總生

產量１２％。

至於第二件事情，就是聯儲局在６月２日宣布減持在去年所購買的企業債。這項簡稱

ＳＭＣＣＦ的安排是在去年３月２０日展開，當時市場因肺炎疫情而出現極大動盪，聯儲局購買

美國企業債及在美國上市、廣泛投資於美國企業債券市場的交易所買賣基金（ＥＴＦ）為債券市

場提供流動資金，結果非常有效。我們認為聯儲局倒過來售賣企業債對現市場影響不大。

數據顯示，聯儲局目前持有的企業債券及債券ＥＴＦ總值分別略高於４９億美元及約８６億

美元，若以美國投資級別企業債市場來看，每日成交量便達２６５億美元，每日新發行量則達６

９億美元，如聯儲局在今年內有序地拋售這些債券，相信對市場衝擊有限。這次減債舉動，反映

聯儲局有密切留意市況，並會在時機成熟時採取適當措施，將疫情期間的特殊政策逐步收回，這

次舉動也讓投資者對聯儲控制通脹的能力更有信心。

在未來六個月，筆者仍然偏愛股票多過主權債券。偏好低波動的投資者，可以考慮股票加相

對較短存續期債券的組合。通脹在短期內或會攀升，導致長存續期債券表現差過短存續期債券。

股票方面，歐洲股票及美國金融、原材料、能源及工業等估值較低的板塊較為可取。

《安聯投資大中華及東南亞基金業務客戶投資策略師 馬桂銓》

