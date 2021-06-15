港股全日收跌２０３點報２８６３８，友邦美團跌逾１％

《經濟通通訊社１５日專訊》隔晚美股三大指數升跌不一，納指及標指再度破頂，亞洲股市

今早普遍造，惟Ａ股走勢回吐拖累港股，恆指今日表現高開低收，早市開漲１０３點並破廿天線

（２８８５３點），隨後走勢回吐，盤中跌３８８點低見２８４５３點；午後跌幅收窄逾２００

點左右，友邦（０１２９９）及美團（０３６９０）跌逾１％成大市下跌主因，而內地金融股同

樣下挫，建行（００９３９）及平保（０２３１８）跌逾１％，最終大市收報２８６３８，跌

２０３點或跌０﹒７１％，主板成交１４３６﹒９４億元。國企指數報１０６６８，跌８２點或

跌０﹒７６％。恆生科技指數報７９６１，跌３０點或跌０﹒３８％。

Ａ股今日同樣低收，上證綜合指數報３５５６，跌３３點或跌０﹒９２％，成交

４４４７﹒１９億元人民幣。深證成份指數報１４６７３，跌１２７點或跌０﹒８６％，成交

５５５８﹒０４億元人民幣。兩市合共成交１０００５億元人民幣。

重磅股方面，匯控（００００５）跌０﹒５３％，報４７﹒３５元，以現價計，該股暫連跌

４日，累計跌幅３﹒１７％。港交所（００３８８）跌０﹒８１％，報４６４﹒４元；騰訊

（００７００）升０﹒６７％，報６００元；建行（００９３９）跌１﹒２８％，報６﹒１８元

；友邦（０１２９９）跌１﹒７３％，報９３﹒９５元。



恆指十大跌幅股分表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

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創科（００６６９） １３５﹒８０元 跌３﹒４８％

藥明（０２２６９） １２１﹒００元 跌３﹒０４％

碧桂園（０２００７） ９﹒３１元 跌２﹒９２％

中信（００２６７） ８﹒５４元 跌２﹒８４％

中海油（００８８３） ８﹒９２元 跌２﹒４１％



新世界（０００１７） ４１﹒２０元 跌２﹒３７％

阿里健康（００２４１） １７﹒５０元 跌２﹒２３％

中海外（００６８８） １９﹒３０元 跌２﹒２３％

中石化（００３８６） ４﹒１５元 跌１﹒８９％

中銀（０２３８８） ２７﹒２０元 跌１﹒８１％

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科指十大跌幅股分表現如下：





股份（編號） 現價 變幅

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眾安在線（０６０６０） ３９﹒３５元 跌５﹒４１％

汽車之家（０２５１８） １３３﹒４０元 跌４﹒９２％

京東健康（０６６１８） １０４﹒８０元 跌３﹒１４％

新東方在線（０１７９７） １０﹒２０元 跌３﹒０４％

阿里健康（００２４１） １７﹒５０元 跌２﹒２３％



中芯（００９８１） ２３﹒３５元 跌１﹒８９％

ＡＳＭ（００５２２） ９９﹒６０元 跌１﹒８７％

海爾智家（０６６９０） ２９﹒５０元 跌１﹒６７％

平安好醫生（０１８３３） ８７﹒７５元 跌１﹒６３％

美團（０３６９０） ３０２﹒４０元 跌１﹒５６％

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