《鍾之日記》Ｇ７北約聲明惹烽煙，中港魚缸復市齊下挫

《鍾之日記》６月１５日，香港天氣：陰晴不定。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



先有七國集團峰會（Ｇ７）就新疆地區的人權問題指摘中國，呼籲香港保持高度自治，並要

求在中國對新冠病毒起源進行全面徹底的調查。後有北大西洋公約組織（ＮＡＴＯ）領導人在峰

會聯合聲明中警告，中國構成系統性挑戰，將對華採取強硬立場。中方連番強調反駁，中國駐英

大使館發言人批評Ｇ７公報歪曲事實、顛倒是非，敦促美國及七國集團尊重事實，認清形勢，停

止污衊中國和干涉中國內政。外交部新聞發言人趙立堅指相關聲明暴露出美國等少數國家人為製

造對立隔閡、擴大分歧矛盾的不良用心，對中方蓄意污蔑，干涉中國內政。

中港股市端午節後復市，香江魚缸今日高開低走。恆指高開１０４點，開市價２８９４６點

已經是全日高位，開市後掉頭向下，倒跌即失守２０日線（現處２８８３７）及５０日線（現處

２８７３８），早段最多跌３８８點，見２８４５３點全日低位，創５月２４日以來新低。午後

變化不大，最終收報２８６３８，跌２０３點或跌０﹒７１％，主板成交增加近一成至

１４３６﹒９４億元。

吉利（００１７５）為表現最好藍籌，彈４﹒７６％，收報２３﹒１元，為３月２３日以來

首次企上２３元收市。創科實業（００６６９）挫３﹒５％，報１３５﹒８元，為表現最差藍籌

。

滬深股市下跌，金融等權重板塊普遍下跌，拖累滬指連跌兩日，收報３５５６，跌３３點或

跌０﹒９２％；深成指跌０﹒８６％。兩市成交連續第三日破萬億，合共１０００５億元人民幣

，按日跌１０﹒８％。



＊台山核電站被指洩漏惹關注，中國廣核偏軟＊



由法國公司法馬通（Ｆｒａｍａｔｏｍｅ）、中國廣核集團共同投資的台山核電站被指存在

洩漏威脅。ＣＮＮ引述美國政府官員及文件報道，法馬通在本月初去信美國能源部門，告知其有

份營運的台山核電站存在即時的放射性威脅，但中國相關部門放寬核電站外圍可接受輻射標準上

限，以避免核電站停運，新上限已超越法國標準，故要求美方給予技術支援。華府評估後，認為

台山核電廠並未達到「危機水平」。

台山核電合營有限公司發公告回應指，據連續監測環境數據顯示，台山核電站和周邊環境指

標正常。在北京，外交部發言人趙立堅回應稱，目前台山核電站的有關狀況滿足技術要求，周邊

輻射未見異常，台山核電站的安全是有保障的。

台山核電站距離香港１３０公里，行政長官林鄭月娥今日表示，港府高度重視相關情況，有

不同部門持續監察相關情況，現時一切正常符合標準，今日會主動聯絡廣東省政府相關部門，強

調有任何新發展將會向大眾公布。

中國廣核（０１８１６）今日表現偏軟，收市跌１﹒７％，報１﹒６９元。



＊比亞迪再飆近半成，盤中見逾３個月高＊



比亞迪（０１２１１）董事長王傳福早前曾被指勸小米（０１８１０）董事長雷軍不要盲目

投入造車行業，別到最後蝕錢又賠時間。王傳福事後現身澄清指有關言論是被「誤讀」，又指公

司目前正與小米在汽車領域洽談合作。比亞迪今日再度開跑，午後升幅擴大，全日漲４﹒６６％

，報２２４﹒４元，盤中曾高見２２７元創逾３個半月新高。王傳福又預期，新能源汽車在中國

市場滲透率，於２０３０年有望高達７０％。

小米同樣有新動作，據內媒報道，小米首次在線開放招聘信息，其實包括多個自動駕駛汽車

職位，例如車載基礎架構師、前端平台研發工程師、嵌入式軟件工程師等，消息指招聘工作地點

為北京海淀，市場解讀為小米汽車的研發總部將落戶在北京，但小米並未證實有關報道內容。小

米雖然同比亞迪齊齊做車，但股價此起彼落，小米收市無升跌，報２８﹒１５元。



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