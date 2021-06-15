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即市新聞

15/06/2021 17:00

《鍾之日記》Ｇ７北約聲明惹烽煙，中港魚缸復市齊下挫

　　《鍾之日記》６月１５日，香港天氣：陰晴不定。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。

　　先有七國集團峰會（Ｇ７）就新疆地區的人權問題指摘中國，呼籲香港保持高度自治，並要
求在中國對新冠病毒起源進行全面徹底的調查。後有北大西洋公約組織（ＮＡＴＯ）領導人在峰
會聯合聲明中警告，中國構成系統性挑戰，將對華採取強硬立場。中方連番強調反駁，中國駐英
大使館發言人批評Ｇ７公報歪曲事實、顛倒是非，敦促美國及七國集團尊重事實，認清形勢，停
止污衊中國和干涉中國內政。外交部新聞發言人趙立堅指相關聲明暴露出美國等少數國家人為製
造對立隔閡、擴大分歧矛盾的不良用心，對中方蓄意污蔑，干涉中國內政。
　　中港股市端午節後復市，香江魚缸今日高開低走。恆指高開１０４點，開市價２８９４６點
已經是全日高位，開市後掉頭向下，倒跌即失守２０日線（現處２８８３７）及５０日線（現處
２８７３８），早段最多跌３８８點，見２８４５３點全日低位，創５月２４日以來新低。午後
變化不大，最終收報２８６３８，跌２０３點或跌０﹒７１％，主板成交增加近一成至
１４３６﹒９４億元。
　　吉利（００１７５）為表現最好藍籌，彈４﹒７６％，收報２３﹒１元，為３月２３日以來
首次企上２３元收市。創科實業（００６６９）挫３﹒５％，報１３５﹒８元，為表現最差藍籌

　　滬深股市下跌，金融等權重板塊普遍下跌，拖累滬指連跌兩日，收報３５５６，跌３３點或
跌０﹒９２％；深成指跌０﹒８６％。兩市成交連續第三日破萬億，合共１０００５億元人民幣
，按日跌１０﹒８％。

＊台山核電站被指洩漏惹關注，中國廣核偏軟＊

　　由法國公司法馬通（Ｆｒａｍａｔｏｍｅ）、中國廣核集團共同投資的台山核電站被指存在
洩漏威脅。ＣＮＮ引述美國政府官員及文件報道，法馬通在本月初去信美國能源部門，告知其有
份營運的台山核電站存在即時的放射性威脅，但中國相關部門放寬核電站外圍可接受輻射標準上
限，以避免核電站停運，新上限已超越法國標準，故要求美方給予技術支援。華府評估後，認為
台山核電廠並未達到「危機水平」。
　　台山核電合營有限公司發公告回應指，據連續監測環境數據顯示，台山核電站和周邊環境指
標正常。在北京，外交部發言人趙立堅回應稱，目前台山核電站的有關狀況滿足技術要求，周邊
輻射未見異常，台山核電站的安全是有保障的。　
　　台山核電站距離香港１３０公里，行政長官林鄭月娥今日表示，港府高度重視相關情況，有
不同部門持續監察相關情況，現時一切正常符合標準，今日會主動聯絡廣東省政府相關部門，強
調有任何新發展將會向大眾公布。
　　中國廣核（０１８１６）今日表現偏軟，收市跌１﹒７％，報１﹒６９元。

＊比亞迪再飆近半成，盤中見逾３個月高＊

　　比亞迪（０１２１１）董事長王傳福早前曾被指勸小米（０１８１０）董事長雷軍不要盲目
投入造車行業，別到最後蝕錢又賠時間。王傳福事後現身澄清指有關言論是被「誤讀」，又指公
司目前正與小米在汽車領域洽談合作。比亞迪今日再度開跑，午後升幅擴大，全日漲４﹒６６％
，報２２４﹒４元，盤中曾高見２２７元創逾３個半月新高。王傳福又預期，新能源汽車在中國
市場滲透率，於２０３０年有望高達７０％。
　　小米同樣有新動作，據內媒報道，小米首次在線開放招聘信息，其實包括多個自動駕駛汽車
職位，例如車載基礎架構師、前端平台研發工程師、嵌入式軟件工程師等，消息指招聘工作地點
為北京海淀，市場解讀為小米汽車的研發總部將落戶在北京，但小米並未證實有關報道內容。小
米雖然同比亞迪齊齊做車，但股價此起彼落，小米收市無升跌，報２８﹒１５元。

　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形
　　　　　　　式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出
　　　　　　　投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

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