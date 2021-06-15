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15/06/2021 08:33

【大國博弈】中國駐英使館斥Ｇ７公報歪曲事實顛倒是非，干涉內政

　　《經濟通通訊社１５日專訊》七國集團領袖峰會１３日結束一連三日的會議，會後發表的公
報首次明確提及台海局勢，又提到香港及新疆的情況，呼籲中國尊重香港的高度自治。
　　中國駐英大使館發言人１４日就Ｇ７聯合公報提出駁斥，批評公報在相關問題上發表歪曲事
實、顛倒是非的言論，中方對此強烈不滿和堅決反對，敦促美國及七國集團尊重事實，認清形勢
，停止污衊中國和干涉中國內政。
　　對於公報呼籲中國尊重《中英聯合聲明》及《基本法》賦予香港的權利、自由和高度自治，
發言人指中國政府依據憲法和基本法治港，並非《中英聯合聲明》，任何國家無權借《中英聯合
聲明》干預香港事務，中央加強國家安全，完善選舉制度，有利於更好保障香港居民依法，享有
的各項權利和自由，促進香港長期繁榮穩定和一國兩制實踐行穩致遠，敦促有關方面正視香港回
歸中國２４年的現實，立即停止插手香港事務。
　　對於公報呼籲中國在新疆尊重人權和自由，發言人稱新疆事務是中國內政，涉疆問題不是人
權問題，是反暴恐、反分裂、去極端化問題，中方堅決反對七國集團借涉疆問題，搞政治操弄，
干涉中國內政。

＊停止助長台獨勢力氣焰言行＊

　　Ｇ７公報強調維護台海穩定的重要，鼓勵各方尋求和平解決方案，中國駐英大使館發言人表
示，台灣是中國領土不可分割的部分，台灣問題事關中國核心利益，不容任何外交勢力插手干預
，敦促有關國家恪守一個中國原則，立即停止助長台獨勢力氣焰的言行，以實際行動維護台海和
平穩定。
　　公報批評中國實施非市場性的政策和措施，發言人稱有關指責與事實不符，稱中國一直主動
對外開放，打造市場化、法治化、國際化的營商環境，營造內外資企業一視同仁、公平競爭的市
場環境，相比之下，美國等少數國家泛化國家安全概念，動輒給企業間的合作，人為設置礙，才
是典型的非市場性政策措施。
　　發言人又重申，新冠病毒溯源問題是科學問題，不應被政治化，中方一直秉持開放、透明態
度，希望有關國家立即停止政治操弄，科學、客觀、公正地同世衛開展溯源合作。（ｃｔ）

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