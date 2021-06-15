美媒指台山核電站存洩漏威脅，合營公司稱環境指標正常

《經濟通通訊社１５日專訊》美國有線新聞網絡（ＣＮＮ）引述美國政府官員及文件報道，

法國公司法馬通（Ｆｒａｍａｔｏｍｅ），在本月初去信美國能源部門，告知其有份營運的台山

核電站存在即時的放射性威脅，但中國相關部門放寬核電站外圍可接受輻射標準上限，以避免核

電站停運，新上限已超越法國標準，故要求美方給予技術支援。華府評估後，認為台山核電廠並

未達到「危機水平」，已與法國政府和專家討論情況，亦有與中國政府接觸。

台山核電合營有限公司發公告回應指，據連續監測環境數據顯示，台山核電站和周邊環境指

標正常，又指核電站一直嚴格按照運行執照文件和技術程序，控制機組運行，兩個機組的各項運

行指標，都滿足核安全法規和電廠技術規範要求。

而法馬通回覆《法新社》指，正努力解決核電站的性能問題，根據目前數據，核電站正在安

全參數範圍內運行，團隊正與相關專家合作，以評估情況，並提出解決任何潛在問題的方案。



＊法國電力集團：台山核電站現「惰性氣體積聚」＊



法馬通的母企－－法國電力集團（ＥＤＦ）發聲明解釋，指台山核電廠１號機組的冷卻系統

「惰性氣體濃度增加」，估計與部分燃料棒問題有關，但強調台山核電站的隋性氣體濃度仍未超

出中國的標準上限。

台山核電站距離香港１３０公里，是世界上第一個使用歐洲壓水反應爐（ＥＰＲ）的核電機

組，負責營運的台山核電合營有限公司由中國廣核集團與法馬通共同投資設立，分別持股７０％

和３０％。（ａｃ）

