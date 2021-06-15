《海納智見－荀玉根》這波行情上漲，是短期反彈還是持續性上漲？

《海納智見》今年前５個月，市場整體呈現區間震盪的格局。以ＰＰＩ來看，ＰＰＩ當月同

比增速從去年１０月的負２﹒１％已經上漲至今年４月的６﹒８％，這一讀數已接近１１年和

１７年通脹壓力最高時的數據。與此同時，首季ＧＤＰ同比增速為１８﹒３％。由於基數效應，

之後三個季度的增速大機會逐季下降，二季度ＧＤＰ和ＰＰＩ的組合似乎呈現了滯脹的特徵，不

少投資者擔心中國經濟進入了滯脹階段。

我們一直提出今年延續１９年１月開始的牛市，２月１８日之後市場下跌是本輪牛市中的第

三次回撤，回顧歷史過去每輪牛市中都有３－４次耗時２個月以上、跌幅１５％附近的大調整，

本輪調整從２月１８日至今最大跌幅１７﹒７％（以滬深３００計算），仍屬於牛市中回調的範

疇。我們判斷這一波行情上漲將是一個幅度可觀、有望奔向年內新高的持續性上漲。

考慮到疫情對經濟數據的擾動，我們用ＧＤＰ和ＰＰＩ的兩年年化同比數據來計算真實的經

濟週期，顯示今年仍處於過熱期，未到滯脹期。近期國內商品價格已明顯回落，我們判斷下半年

通脹壓力並不大，萬得一致預期也顯示ＰＰＩ於５月見頂８﹒２％後將逐步回落，通脹帶來的負

能量將逐漸消退。

統計Ａ股各主要股指在２０００－２０２０年間每一年的振幅（年內最高價相對最低價的漲

幅），以上證綜指、滬深３００為例，年振幅基本都在２５％－３０％附近，牛市或熊市時振幅

會略高於６０％，今年至今（截至６月４日，下同）上證綜指╱滬深３００振幅僅１２％╱

２１％。參考歷史股指的波動幅度，今年股市還有進一步向上拓寬的空間。我們在１９年初就提

出，１９年１月４日上證綜指２４４０點為本輪牛市起點，本輪牛市有望持續三年，同時我們提

出牛市有三個階段，驅動力、特徵各不相同。本輪牛市１９年為由資金面驅動的牛市孕育期，

２０年市場進入了基本面和資金面雙輪驅動的牛市爆發期，２１年市場有望進入由基本面和情緒

面驅動的泡沫期。當前我們認為這輪牛市尚未走完，牛市大格局未變。基本面角度，我們判斷本

輪盈利週期的高點在２１年第四季，今年全Ａ歸母淨利潤同比增速的範圍為１８－２４％。情緒

方面，我們從ＰＥ╱ＰＢ、大類資產比價和交易指標三個維度跟蹤情緒，綜合來看當前市場情緒

僅接近６０度，處於０５年以來由高至低５０％分位（０８╱１０來為６２％）。從股債收益比

（滬深３００股息率╱１０年期國債到期收益率）看，當前股債收益比為０﹒６２，對應０５年

以來由高至低的分位數為５５％（０８╱１０來為６１％）。

《海通國際Ａ股首席策略分析師 荀玉根》

