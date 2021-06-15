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15/06/2021 14:09

【數據前瞻】機構料５月內地工業、投資和消費增速均回落

　　《經濟通通訊社１５日專訊》國家統計局將於明日（１６日）公布５月工業增加值、投資及
消費數據。據《路透》綜合逾３０家機構預估中值顯示，伴隨著基數抬升，中國５月工業、投資
和消費增速均有所回落，但整體來看經濟仍延續較高景氣。預計５月工業生產同比增長９％（４
月為同比增９﹒８％）；當月假日旅遊和服務消費繼續改善，但汽車消費一般，預計５月社會消
費品零售總額同比增長１３﹒６％（４月為同比增１７﹒７％）。與此同時，基建投資料保持較
好水平，製造業投資穩步修復，預計１－５月固定資產投資同比增長１６﹒９％（首四月同比增
１９﹒９％）。
　　浙商證券首席經濟學家李超稱，５月經濟延續較高景氣。供給端，工業生產穩中加固，需求
端，消費積極修復、投資仍具韌性，出口保持較高增速。二季度經濟基本面較強、就業形勢穩定

　　天風證券固收研究孫彬彬團隊則認為，隨著印度、東南亞疫情惡化以及國內疫情反復，需要
關注未來出口和消費的變化，生產端面臨的不確定性增加。投資方面，隨著專項債資金到位以及
地產施工韌性，５月建築業景氣度有所回升，不過房地產政策繼續收緊，政策繼續打擊經營貸，
房地產銷售邊際回落不過絕對規模並不低，關注未來回落幅度。（ｗｌ）

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