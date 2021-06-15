《匯市縱橫－蕭啟洪》美聯儲小心「陽溝翻船」

《匯市縱橫》端午節剛過，未知大家是否還在吃糉子過節呢？由於我家向來都是較為傳統思

想的人，吃糉、包糉、游龍舟水等活動就少不免。每年糉子節當然要吃糉子，不論是甜的還是鹹

的，雖然很好吃，但多吃時則會壞肚皮，就算不是甚麼大病，但亦很容易會令人增磅呢！據某醫

學報告指出，一顆１８０公克的鹹蛋黃糉熱量就有６７５卡，每天吃兩顆，１星期可讓你胖

１﹒２公斤；換算一個６０公斤成人只要吃一顆下肚，就可能需要登上ＩＦＣ來回約２﹒８次、

跑步約一個多小時、走路或騎自行車近４個小時才能夠消耗掉一顆糉子的熱量。如多吃幾顆，小

心連假３天的運動量都瘦不回來！



雖然本港疫情暫趨緩和，但仍受制於「限聚令」的關係，大家「宅在家」的生活模式也沒大

改變。不過，長期宅在家中可能會導致一些壞習慣纏身，從而不知不覺傷害身體。你有否發覺自

己低頭滑手機的時間長了麼？每天走路時間或運動量都大大減少呢？又或者是多吃了垃圾食物和

日夜顛倒不分嗎？還記得筆者在之前文章曾提及到，人是有惰性的，是會伴隨著一生，但千萬不

要被壞習慣成為生活中視為理所當然。這段疫情期間，無論是在家工作、自學、生活時真正的問

題，其實都是在一個自我掌控的時間，特別是在一個小小的居家空間中，我們很少練習過向內的

時間管理，為這樣的內在時間、空間創造出在家工作與生活的價值。



毫無疑問，一場突如其來的病毒擴散，打亂了全世界的日常生活，也帶動消費情境的改變。

「宅在家」的概念也不知不覺成為我們的習慣。有調查顯示，有科技公司超過半數員工傾向在家

遙距工作，即使加薪也不願重返辦公室。事實上，美國人早已被美國政府寵壞了，很容易染上

「不勞而獲」的壞習慣，毋須辛勞便可每周獲得３００美元失業金津貼。即使現時美國每日感染

人數大減，但有不少失業者仍只顧著每日躺在梳化觀看ＮＢＡ球賽、追看Ｎｅｔｆｌｉｘ，食

ｐｉｚｚａ和嘆世界等，試問這些人又怎會急於出外尋找工作呢？有見及此，為了鼓勵人們主動

尋找工作，據報全美２５個州決定提前叫停疫情時代的失業福利措施，估計受影響人士將超過

３００萬。然而，正所謂「馬死落地行」，隨著多了美國人願意重返工作崗位，相信未來幾個月

美國就業市場應該可以進一步改善。



另一方面，拜登畢竟新官上任，急於收買人心，繼續打著「特朗普能給你們的，我拜登也不

會少」的旗號。如今，美國經濟已迅速重啟，復甦態勢更是前所未見的，消費者手裡有好多聯邦

刺激計劃提供的現金，零售銷售、工廠訂單和房地產都如火如荼。根據ＩＨＳ Ｍａｒｋｉｔ計

算的數據，截至今年５月底，經通脹調整的國內生產總值（ＧＤＰ）增長了５﹒３％。而就業市

場雖說未恢復至疫情前水平，但總算是回復正軌。但是，拜登現階段欲再推數萬億美元來支撐經

濟，完全沒有理會經濟過熱等問題，筆者則有感「溪雲初起日沉閣，山雨欲來風滿樓」。據最新

美國５月消費物價指數（ＣＰＩ）按年升５％，為２００８年８月以來新高。這是否真的如美聯

儲主席鮑威爾所說，這仍可視作為短暫性的現象嗎？另一提問是，美聯儲一直以來都無懼通脹，

並更改了其通脹目標至可容忍略高於２％的範圍，短期內這是否有「搬龍門」的需要呢？



近日，美國財長耶倫也忍不住放話，指１０年來一直與過低的通脹和過低的利率鬥爭，如果

最終的利率環境能略有上升的話，從社會和聯儲局的角度來看，實際上這是一件好事。而筆者對

於她一番話也很有感覺，似不經意間露出口風，讓市場為美聯儲未來可能調整其貨幣政策立場而

作好準備。一旦通脹持續飆升，最終聯儲局才被逼出手壓抑通脹的話，勢必對金融市場和大型銀

行帶來負面影響，甚至可能會造成另一波金融危機，尤其是在新興市場。事實會證明，一昧專注

經濟刺激而不理會通膨率將鑄下大錯，即使在短期內不會出現問題，２０２３年以後也會出現危

機。



其實，協同合作是任何一個團隊不可或缺的精髓，就有如「扒龍舟」一樣，但筆者肯定她們

是不懂得「扒龍舟」的技巧，一艘龍舟共有１８對槳、一位舵手、一位鼓手、一位奪標手等共

２１位成員。如要讓龍舟划的「快」，必須要具備上下一心的「合力」，此「合力」來自於每位

成員的基本技巧、動作要一致性、配速以及默契等。有時候，更需要配合一些策略，如留前鬥後

、保持均速等小戰術；若然只懂得一昧的向前衝、漿舵又不夠穩定、你前我後划下去，可能未到

終點前就已經翻船了！而美聯儲為期兩天的６月貨幣政策會議將於６月１５日至１６日舉行。



＊本周策略＊



歐元：早前建議候高於１﹒２１５０沽出歐元兌美元已成交，目標１﹒１９００，止蝕

１﹒２３００。



英鎊：早前建議候高於１﹒４１５０沽出英鎊兌美元已成交，目標１﹒３９００，止蝕

１﹒４３００。



澳元：前周建議候低於０﹒７６５０買入澳元兌美元已成交，目標０﹒７８５０，止蝕

０﹒７５５０。



加元：本周建議候高於１﹒２３００沽出美元兌加元，目標１﹒２１００，止蝕１﹒２４５０。



《招商永隆銀行司庫 蕭啟洪》

