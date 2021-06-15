《ＥＴＦ透視－陳承冲》高股息率交易所買賣基金具投資價值

《ＥＴＦ透視》對於沒有太多時間或精力去研究每一隻個股且希望相對長期持有某個投資組

合的投資者來說，高股息率交易所買賣基金（ＥＴＦ）無疑是一個不錯的選擇。

所謂股息，就是分紅，即上市公司派發給股東的收益。投資包含一籃子高股息股票在內的

ＥＴＦ具有以下幾大優勢。

首先，指數型基金或ＥＴＦ的買賣成本較低，通過一次交易就等同買進其所追蹤指數的一籃

子成分證券，把資金放在想投資的行業及區域，為投資者節省大量時間及成本。

過去三十年來，ＥＴＦ由於交易方便、低成本、流動性高、可在交易所交易時段內任何時間

買賣等優勢，在全球範圍內迅速崛起成為一種重要的投資類別。

從投資目標來看，在動盪的市場中，高股息股票通常有更好的表現，且具有更可預測的回報

來源，長遠來說股息的波動性相對較低。此外，派高股息的公司收益模式通常具有更高的透明度

，所以可以說涵蓋的是比較優質的公司。

以美國市場為例，從１９６０年到２０１７年，高股息股票比標準普爾５００指數有更高的

絕對收益（１３﹒０２％ｖｓ１０％）和經風險調整的收益（１５﹒１９％ｖｓ１２﹒１６％）

。

在香港市場上，某些高股息率ＥＴＦ近年來的表現也優於大盤恆生指數的表現，比如投資於

港交所上市的高淨股息收益率股票和房地產投資信託的基金。此類基金投資的公司不僅具有相對

較高的透明度，而且投資的板塊眾多，有利於投資組合多元化，從而分散投資風險。

我們認為，投資者可以將此類高股息率ＥＴＦ作為投資的核心部分，並輔之以瞄準長期結構

性變化和顛覆性技術的主題式ＥＴＦ，以完善資產組合。

《未來資產環球投資ＥＴＦ產品專員 陳承冲》

