《陶冬天下－陶冬》美國通脹升勢凌厲，全球稅率調整在即

《陶冬天下》上周儘管美國通貨膨脹數據爆棚，風險資產市場卻在聯儲重要會議之前搶跑了

，全球股市創出歷史新高。美國５月通貨膨脹高達５％，錄得十三年最大升幅，核心通脹也遠遠

拋離聯儲的政策目標，但是市場逐漸相信決策者的決心，貨幣環境一時不會收緊，觸發沽空盤平

倉，債市大好，十年期國債利率跌１０﹒３個基點，降至１﹒４５％，德國法國日本的國債利率

亦有類似的動作。資金成本大幅下降，為原本方向不強的股市添加了動力，多數國家股市向好，

恐慌指數ＶＩＸ下挫近１０％。Ｇ７財長會議提出全球最低稅率，美國國會對平台企業發起反壟

斷攻勢，巨型科技公司股價受到影響。美元指數上升，反映市場對美國經濟復甦的期望。國際能

源組織預計２０２２年底，石油需求恢復到疫情前水平，美國經濟重啟增大了汽油需求，上周原

油價格緩步上揚。風險意識回落，美元走強，黃金價格數度失守１９００關口，周五直下。



美國５月通貨膨脹高達５％，為１３年新高；核心通脹升至３﹒２％，為１９９２年以來最

高。年初時候，市場對急升的通脹十分恐慌，而聯儲就很淡定；如今聯儲依然淡定，而市場情緒

有向聯儲靠攏的跡象。我們應該如何理解現在的通脹局面？毋庸置疑，陡升的通脹數字中有基數

效應，有能源價格因素，還有供應鏈缺口問題，這些都不是貨幣政策可以影響的，也是聯儲保持

鴿派基調的理據。不過低端工資迅速上揚是不爭事實，服務業請人難現像比比皆是。工資上漲乃

是萬般通脹之母，其波及面會很大。同時許多供應鏈問題也可能需要經年才能解決，所以不少漲

價壓力可能常態化。究竟未來一年核心通脹會處在哪個檔次，取決於上面許多因素的合力。核心

ＣＰＩ可能在２－３％區間，高過政策目標但不顯得很離譜，聯儲會以平均通脹目標為藉口，按

兵不動，這種情形對股市債市都好，也是目前我們所見到市場動向。如果核心ＣＰＩ落在

３－４％，則市場多少會感到意外，利空債市利好股市。估計聯儲維持利率不變，但提早談論和

實施回收流動性政策（ｔａｐｅｒｉｎｇ）。筆者認為這種情況出現的機會在明顯上升，背後是

工資上漲帶動服務業普遍加價。聯儲所製造的流動性、經濟復甦的消費信心、結構性就業供需錯

位，已經都存在了。最後一種情景是核心通脹升到４％以上，這可能意味著房屋租金和醫療服務

價格大漲，此情形不是不可能的，但是筆者暫時不把它當成最可能發生的。一旦這種情況出現，

也許聯儲需要迅速持續加息，對債市股市都是利空。



Ｇ７財長會議就對跨國企業徵收最低關稅達成了共識，Ｇ７領袖隨後表示支持。這是Ｇ７會

議罕見的一次突破。堵住跨國企業逃稅漏洞，已經提了十年。過去是歐洲推動，這次改成美國主

推，一擊即中。但是全球範圍內能不能推行下去，還要看７月份Ｇ２０會議上其他國家的態度，

尤其是中國的態度。１９８０年到２０２０年全球法定稅率平均累計下降了１６個百分點至不到

２３％，企業錢多了，尤其是大企業，政府沒錢了。全球競爭性減稅導致企業利潤轉移、大國稅

基侵蝕。全球化、數字化和線上購物，更威脅到許多國家的財政收入，Ｇ７國家終於作出了一致

加稅的決定。在筆者看來，這是對上世紀八十年代裡根、撒切爾革命的一次反動。裡根撒切爾革

命，主張的是降稅、全球化和資本至上。現在的趨勢是均貧富、逆全球化、加稅，恐怕不是幾年

的事情，而是長周期的回擺，現在只是一個開始。



聯儲公開市場委員會於６月１５－１６日開會，在通脹明顯升溫、就業復甦反覆的情況下，

美國貨幣當局如何拆招備受市場關注。筆者估計聯儲會維持利率和資產購買計劃的前瞻指引不變

，以無限的鴿派之愛安撫市場情緒。最大的關注點，應該是鮑威爾在記者會上的言論，是否提及

委員會在未來幾次例會上可能討論放緩資產購買速度。如果提及，則是對鮑威爾語言藝術的一次

重大考驗。預計委員會關於加息的點陣圖會更嚴厲一些，但是主流意見仍是鴿派的。



除了公開市場委員會會議，本周需要關注中國的月度經濟數據和美國的零售數據。日本和英

國的ＣＰＩ暫時無需擔心。拜登和普京在日內瓦舉行峰會。《陶冬》



＊ 本周記闡述作者對經濟、政策與市場的理解、認識，為個人觀點，並非投資建議或勸誘。

