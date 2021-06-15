《股壇解碼－戴名》特朗普的事先張揚；ＢＣ科技業務難有大突破

《股壇解碼》美國剛公布的５月份ＣＰＩ上升５％（４月份為４。２％），遠超市場預期的

４﹒８％，數據加劇了投資者對美國通脹的擔憂，數據為２００８年８月以來的最大年度漲幅，

扣除食品和能源價格的核心ＣＰＩ同比亦上升３﹒８％，為１９９２年以來最大，加上美國上周

首次申領失業救濟申請人數共３７﹒６萬人高於預期的３７萬人未如預期，但仍然持續有所改善

，就業人數和市場經濟復甦同步，雖然通脹預期升溫，但黃金價格變動不大，證明市場仍然趨向

相信美聯儲短期內不會改變維持量寬的立場，但華府的一位官員在上周曾表示最嚴重的通脹或許

在今夏出現，秋季將會有所緩解的言論，是否提前警示市場聯儲局的貨幣政策將在秋季有變。無

獨有偶，特朗普在上周的電視訪問中表示自己手上已一股不留，美股行人止步的可能是愈來愈高

了。



＊脫實入虛＊



薩爾瓦多成功通過將比特幣作為法定貨幣的法案，亦成為世上首個採用比特幣作為法幣的主

權國家，中、南美洲多個國家包括巴拿馬、哥倫比亞、委內瑞拉、厄瓜多爾、巴西，阿根廷和巴

拉圭相信亦會跟隨薩爾瓦多的步伐，這些國家由於自身經濟的不穩，貨幣匯率波動和金融自由度

的限制，虛擬貨幣相對穩定的衡量價值、貯藏價值、購買力的維持和不會被剝奪的權利，除此以

外，比特幣和區塊鏈還為這些國家帶來了一系列原本難以獲得的快捷，低廉的金融服務（兌換，

匯款），但４２６００美元已經成為比特幣的蟹貨重區，要突破不容易。比特幣就好像一塊吸水

的海棉一樣，當吸盡這些國家的貨幣後，只要比特幣出現價格跳水的情況，這些國家的金融體系

將被洗劫一空。



＊禍不單行＊



中國投資基金智路資本（Ｗｉｓｅ Ｒｏａｄ Ｃａｐｉｔａｌ）以１４億美元收購韓國晶

片商美格納（ＭａｇｎａＣｈｉｐ）半導體的交易受到ＣＦＩＵＳ介入而出現隨時終止的變數。

美格納是在今年３月２９日宣布將接受智路資本收購建議，當時智路資本計劃提出以溢價５４％

即每股２９美元的價格收購美格納的所有股票，整體收購額為１４億美元（約合人民幣９２億元

）。美格納是首家研發出２８ｎｍ制程工藝ＯＬＥＤ驅動晶片的半導體公司，擁有多項相關專利

，在全球ＡＭＯＬＥＤ驅動晶片市場處於主導地位。早在２００４年１０月，美格納從ＳＫ海力

士（當時名為海力士半導體）分拆後，被美國花旗集團旗下花旗風險投資所收購並改名為美格納

。雖然美格納於２０１１年在紐約上市，但管理層、廠房和核心團隊都在韓國，業界普遍將美格

納定位為韓國公司，如果這次交易告吹，作為世界屏幕的輸出大國之一，缺少了相關驅動晶片的

支持將大幅削弱中國產品出口的競爭力，芯片對中國出口和製造業的打擊開始陸續浮現。



＊枕戈待發＊



上周恆指窄幅橫行，對比前周微跌７０點，４００點的波幅算是窄無可窄，正如很多前輩所

言波幅收窄後必走單邊，牛熊證街貨輕微回落到６７：３３，同樣具備出現單邊市的條件，由於

近期外圍情況有所穩定，加上大市有跌唔落的感覺，相信大部分散戶都會傾向單邊升市的想法，

但有兩點投資者要留意，一是今年４月底時恆指遠期期權出現２９０００點的馬鞍倉，到上月中

同時出現２８６００點的恆指遠期期權馬鞍倉，二是牛證比熊證分布比較集中，而且重倉位比較

貼近２８６００點，相信會是向下開波幅的機會大，如果本周跌穿２８６００點的話，月底前下

跌目標位２７１００點。



＊股票簡評＊



ＢＣ科技集團（００８６３）主要於中國內地從事提供廣告和商業園區管理服務，以及於香

港從事數字資產和區塊鏈相關技術業務，集團與渣打創新投資分部渣打創投達成合作夥伴關係，

將合作建立數位資產經紀商和交易平台，服務對象主要以英國和歐洲的機構和公司客戶，從

２０１８年起集團開始擴展數位資產及區塊鏈技術相關業務，加大相關投資並於同年底

（２０１８年底）開始以ＯＳＬ品牌向專業對手方提供場外數位資產交易便利化服務。由於近期

數字資產和區塊鏈概念再次受熱捧，ＢＣ科技集團自２０１６年以來連續五年出現淨虧損，雖然

２０１８－２０２０這三年間數字資產及區塊鏈平台業務收入續年增加，但並未扭轉虧損局面，

反而出現總虧損持續增加的趨勢。ＯＳＬ平台作為一個有香港的證監會頒發的牌照的數字資產平

台，不只提供加密資產的交易，也提供其他數位資產交易。如果ＢＣ科技集團能夠與大陸達成合

作，業務上將有重大突破的可能，但這塊業務也是內地監管的紅線，相信要突破是談何容易。雖

然有新加坡政府投資公司（ＧＩＣ）的加持，投資者不宜過分憧憬，畢竟新加坡是亞洲最先合法

承認並監管數位資產及區塊鏈技術應用的國家，新加坡政府投資公司（ＧＩＣ）的入股可能是由

於國策的原因，待股價跌穿１２元後可考慮投機性買入。《資深市場人士 戴名》



＊ 以上觀點僅為個人對市場的看法，並非任何投資勸誘或建議。

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