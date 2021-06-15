《新股上市》時代天使暗盤收升１﹒１３倍，每手賺３﹒９萬元

《經濟通通訊社１５日專訊》時代天使（０６６９９）明日（１６日）掛牌，於據輝立交易
場顯示，收報３６８﹒８元，較招股價１７３元升１１３﹒０６％，每手２００股，未計手續費
每手賺３９１２０元。
至於富途暗盤則收報３６８元，升１１２﹒７２％。（ｃｗ）
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