贛鋒鋰業（０１７７２）１﹒３億美元購馬里鋰輝石礦５０％股權

《經濟通通訊社１５日專訊》贛鋒鋰業（０１７７２）（深：００２４６０）公布，以自有

資金１﹒３億美元收購荷蘭ＳＰＶ公司５０％股權，並視具體情況為荷蘭ＳＰＶ公司全資子公司

ＬＭＳＡ提供總額不超過４０００萬美元的財務資助額度，以幫助ＬＭＳＡ開發建設非洲馬里

Ｇｏｕｌａｍｉｎａ鋰輝石礦項目。

該集團指，Ｇｏｕｌａｍｉｎａ擁有位於馬里南部地區的鋰輝石礦項目，目前持有１個採礦

許可證，礦區面積１００平方公里，該礦主要產品為鋰輝石，主要作為基礎鋰鹽產品，為工業級

╱電池級碳酸鋰、工業級╱電池級氯化鋰、工業級╱電池級氫氧化鋰等的原材料，確定、指示和

推測資源量的礦石量合計約１﹒０９億噸，氧化鋰１５７萬噸。

該集團指，本次投資完成後，獲得Ｇｏｕｌａｍｉｎａ項目一期年產能約４５﹒５ 萬噸鋰

輝石精礦５０％的包銷權。若直接提供財務資助或協助ＬＭＳＡ 獲得第三方銀行或其他金融機

構提供的債務資金，則可以獲得項目一期剩餘５０％產能的包銷權。根據Ｌｙｃｏｐｏｄｉｕｍ

於去年１１月編製的Ｇｏｕｌａｍｉｎａ鋰輝石礦項目可行性分析報告，該項目稅前淨現值為

１２﹒３４億美元，內部收益率為５５﹒８％。該集團認為，參考市場狀況及競爭態勢等因素，

交易價格處在合理範疇內，雖然交易會使現金流產生一定的淨出，但不會對正常運營資金產生明

顯影響，且交易對未來財務狀況和經營成果有積極影響。（ｗｈ）

