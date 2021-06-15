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15/06/2021 08:19

保利文化（０３６３６）春季藝術品拍賣會成交額近４５億人幣

　　《經濟通通訊社１５日專訊》保利文化（０３６３６）公布，旗下北京保利國際拍賣
２０２１春季藝術品拍賣會於本月４至８日在北京國貿舉行，本次拍賣會共產生５件億元（人民
幣．下同）及５８件千萬元級拍品，總成交額逾４４﹒５９億元。
　　該集團指，其中，徐揚「平定西域獻俘禮圖（清乾隆）」以４﹒１４億元成交，打破
２０２１年度中國古代書畫拍賣成交紀錄，而清乾隆御制洋彩胭脂紅地軋道雕瓷鏤空「有鳳來儀
百鳥朝鳳」圖雙螭耳大轉心瓶以２﹒６６億元成交，打破內地陶瓷藝術品世界拍賣紀錄。此外，
清乾隆欽定補刻端石蘭亭圖帖緙絲全卷以２﹒４１５億元成交，而現當代藝術夜場的陳丹青「西
藏組畫　牧羊人」以人民幣１﹒６１億元成交，刷新該藝術家作品拍賣成交紀錄。
　　該集團指，在本月７至８日，保利拍賣與富藝斯拍賣在香港聯合舉行「二十世紀及當代藝術
和設計」兩場拍賣。本次聯拍１８９件拍品總成交額７﹒０２億港元，兩個專場均１００％成交
，刷新１７位藝術家的拍賣紀錄。全場最高價拍品奈良美智的《行蹤不明》以１﹒２３７億港元
成交，為奈良美智個人作品拍賣的第二高價。（ｗｈ）

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