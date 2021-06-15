《日入而息》時代天使暗盤收升逾倍，公務員本年度凍薪

《今天重點》﹡林鄭稱已接種近３００萬劑疫苗，商界谷針獎賞１﹒８億；原則上不反對專

家提出對訪港旅客驗血清建議；林鄭稱修訂電檢條例不會影響創作自由，邱

騰華將解說；高度關注台山核電廠事宜，將聯絡廣東省部門

﹡特首會同行會決定本年度公務員凍薪，生效日期追溯至４月１日

﹡時代天使（０６６９９）暗盤收升１﹒１３倍，每手賺３﹒９萬元

﹡越秀服務（０６６２６）明起招股，入場費約３２９３元

﹡本港新增２宗輸入個案，染變種病毒少女家中食物包裝驗出病毒；政府下周

一起收緊印尼抵港人士登機及檢疫要求

﹡外交部表示Ｇ７公報對中方蓄意污衊，北約欠中國血債



《即日市況》﹡港股全日收跌２０３點報２８６３８，友邦美團跌逾１％



《深滬股市》﹡滬指收跌０﹒９２％創三周低，權重板塊散水成交縮



《美元匯價》﹡鎊匯１﹒４０６０有承接，惟反彈力度不強；歐元最新報１﹒２１０９╱

１３，日圓最新報１１０﹒０９╱１０



《公司業績》﹡大家樂（００３４１）全年純利３﹒５９億元，按年升３﹒９倍，派末期息

２８仙

﹡中天順聯（００９９４）全年業績將可於６月３０日或之前刊發



《公司資訊》﹡Ｆ８企業（０８３４７）擬收購內地潤滑脂產品產銷商

﹡森松國際今日起重新招股，入場費降至近２５０５元

﹡越秀服務引入１０名基石投資者，集資最多２４億

﹡傳歸創通橋醫療開始評估投資者對香港ＩＰＯ需求

﹡大家樂（００３４１）加快內地網絡擴張步伐，正籌劃１７間新門店

﹡中基長壽科學（００７６７）與奧森多建立戰略夥伴關係簽訂諒解備忘錄

﹡五龍動力（００３７８）呈請人反對債權人計劃，聆訊延期，今早復牌

﹡史美倫稱港交所（００３８８）未來推動更多ＥＴＦ及債券南向通

﹡永泰生物（０６９７８）注射液一期臨床已於中國完成首例患者入組

﹡百濟神州（０６１６０）公布血液學項目中三項關鍵試驗長期隨訪結果

﹡宏光照明（０６９０８）折讓逾一成八配售最多９６００萬股

﹡亞盛醫藥（０６８５５）乳癌新藥臨床試驗獲美國ＦＤＡ許可

﹡阿里健康（００２４１）持股初創零氪科技申請美國上市

﹡俄鋁（００４８６）參與Ｎｏｒｉｌｓｋ Ｎｉｃｋｅｌ回購約２０億美元

股份計劃

﹡建泉國際（０８３６５）斥４０００萬元收購環境社會顧問服務公司

﹡國際永勝（０８４４１）申請轉主板上市

﹡超凡網絡（０８１２１）建議股份十合一

﹡綠葉製藥（０２１８６）附屬肺炎藥向美國ＦＤＡ提交臨床試驗申請

﹡醫思健康（０２１３８）收購獸醫業務，代價為６６００萬元

﹡新加坡金管局譴責友邦（０１２９９）等企業違反風險管理規定

﹡京東（０９６１８）成立貿易新公司，經營範圍含汽車新車銷售等

﹡濱海投資（０２８８６）附屬訂天然氣銷售和輸配合同

﹡華潤電力（００８３６）５月份附屬電廠售電量按年升１４％

﹡華潤置地（０１１０９）與一家銀行訂立貸款融資協議，涉３４﹒５億港元

﹡聯交所譴責已除牌的天喔國際控股及多名董事和前董事

﹡眾安在綫（０６０６０）首５個月累計保費收入按年升逾４４％至

７７﹒２５億元人民幣

﹡基石藥業（０２６１６）與輝瑞在大中華地區共同開發勞拉替尼

﹡大唐環境（０１２７２）擬發行不超過３０億人幣超短期融資券



《國企紅籌》﹡中人壽（０２６２８）首五月累計原保險保費收入升４﹒５％至約３８６４

億元人民幣

﹡中國中冶（０１６１８）首５個月新簽合同額按年增長４５％

﹡北京控股（００３９２）母企引入長江三峽集團作戰略投資者，對營運無重

大影響



《神州民企》﹡ＳＯＨＯ中國（００４１０）今早起停牌待刊內幕消息

﹡中國燃氣（００３８４）今早短暫停牌，以待刊發可能涉及公司內幕消息公

告

﹡西王特鋼（０１２６６）議決進一步延遲向股東派付股息

﹡長汽（０２３３３）泰國工廠投產，初期年產能８萬輛

﹡特步（０１３６８）發行５億元１﹒８厘可換股債券，另特步環球籌

６５００萬美元



《中國要聞》﹡機構料５月內地工業、投資和消費增速均回落

﹡蘇寧易購表示蘇寧電器集團上周五被動減持１０００萬股

﹡今日頭條、抖音、西瓜視頻宣布獲美洲杯直播版權

﹡專家表示中國應可有效應對人口老齡化，促進共同富裕

﹡榮耀５０備貨百萬部，年底內地市佔率望恢復至１６％

﹡馬上消費金融被通報侵害消費者權益，重慶銀行等持股

﹡華晨汽車原董事長祁玉民涉嚴重違紀失職被開除黨籍

﹡人行等量續作２０００億ＭＬＦ，７天逆回購收水１００億；人行上海總部

表示５月人民幣貸款餘額同比增１１﹒２％

﹡加工貿易企業進口出口紙製品不再列入禁止類目錄

﹡業內稱理財新規下現金管理類產品收益率將逐漸下行

﹡孟晚舟將尋求禁止公開其法律團隊從匯豐獲得的文件

﹡馬上消費金融表示已基本完成問題整改，公司經營正常

﹡中國外交部表示台山核電站狀況滿足技術要求，安全有保障

﹡深圳稅務、市監局對個人轉讓股權個人所得稅聯合管理

﹡報告指下半年中國七成消費者願意購買新品牌智能手機

﹡上海研究臨港新片區發展、住房發展「十四五」規劃



《寶島快訊》﹡台股收升０﹒９％三連揚，報１７３７１點



《其他消息》﹡選舉制度修訂生效，登記選票詳情延至７月１５日截止

﹡對某一團體是否採取行動，林鄭重申政府會依法辦事

﹡黎智英涉勾結外國勢力等罪，押後至下月底高院審理

﹡涉前年「和你ｌｕｎｃｈ」，文員認暴動等罪還柙候判

﹡林鄭稱修訂電檢條例不會影響創作自由，邱騰華將解說；高度關注台山核電

廠事宜，將聯絡廣東省部門

﹡美商會指國安法界線模糊，邱騰華稱已清晰回應商界

﹡覆核首宗國安法案不設陪審團敗訴，唐英傑再提上訴

﹡特首會同行會決定本年度公務員凍薪，生效日期追溯至４月１日

﹡市建局料未來收購開支涉逾千億，提供１﹒８萬伙住宅

﹡教育局增設副秘書長，蔡若蓮稱協調學校落實國安教育

﹡何文田ＶＡＵ Ｒｅｓｉｄｅｎｃｅ原價加推１７伙

﹡十大屋苑按周升５％，中原料月底ＣＣＬ破１９０點

﹡深股通額度全日用１９億元；滬股通額度全日流走逾４４億元，陸股通淨流

出５１億

﹡畢馬威料利好因素短期未必明顯浮現，南向交易將較熱烈；畢馬威表示港銀

去年盈利跌２８﹒１％，料虛銀短期內難扭虧

﹡怡和推千萬元抽獎，獎品包括房車及餐飲住宿禮券等

﹡ＡｌｉｐａｙＨＫ推消費券早鳥獎賞，可獲３０元優惠券

﹡人工島研究合約批予奧雅納工程顧問，涉約２﹒２億元

﹡ＷｅＬａｂ Ｂａｎｋ即日起提供Ａｐｐｌｅ Ｐａｙ



《大國博弈》﹡七國集團提新基建倡議抗衡中國，承諾續對經濟提支持

﹡中國駐歐盟使團表示密切關注北約對華政策調整

﹡布林肯與楊潔篪上周通話，討論新冠病毒起源等問題

﹡俄羅斯總統普京稱與美國關係處於近年最低點

﹡美國海軍表示里根號航空母艦戰鬥群在南海執行任務

﹡普京外交政策顧問表示美俄峰會不太可能達成協議

﹡戴琦本周會晤卓慧思，傳有望結束飛機補貼爭拗

﹡外交部表示Ｇ７公報對中方蓄意污衊，北約欠中國血債

﹡中國外交部領事司司長崔愛民會見美國駐華使館官員



《新冠疫苗》﹡新增２宗輸入，染變種病毒少女家中食物包裝驗出病毒

﹡政府下周一起收緊印尼抵港人士登機及檢疫要求

﹡衛健委表示全國新冠疫苗接種劑次超９億

﹡中疾控報告指接種疫苗患者抗體水平高，住院時間較短

﹡台灣新增１３２宗本土確診，蔡英文早前稱疫情已受控

﹡七國集團要求再展開溯源調查，同意捐贈１０億劑疫苗

﹡英國推遲解封時間一個月，加快疫苗接種應對變種病株

﹡歐洲藥品管理局澄清仍建議讓長者接種阿斯利康疫苗

﹡袁國勇稱感染變種病毒少女源頭屬人傳人機會較高

﹡伊館接種中心表示青少年接種人數上升，將繼續營運

﹡林鄭稱已接種近３００萬劑疫苗，商界谷針獎賞１﹒８億；原則上不反對專

家提出對訪港旅客驗血清建議

﹡邱騰華稱如接種率提升，可考慮放寬部分隔離措施

﹡馬上消費金融表示已基本完成問題整改，公司經營正常

﹡盧寵茂稱港大深圳醫院已為港人注射７３１８劑疫苗

﹡曾國衞稱若疫情續受控，可與內地及澳門商討通關安排

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