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16/06/2021 08:11

《油金掠影》受需求復甦帶動油價漲近２％，金價偏軟

　　《經濟通通訊社１６日專訊》市場預期油需迅速復甦，油價周二揚近２％。布油期貨揚升１
﹒６％，收報每桶７３﹒９９元；而美油期貨則上漲１﹒８％收報每桶７２﹒１２元。
　　據了解，全球數個最大石油交易商預計，油價將保持在每桶７０元以上，並預計需求將在２
０２２年下半年恢復到疫前水平。
　　有市場消息人士援引美國石油協會（ＡＰＩ）數據指，上周美國原油庫存下降８５０萬桶，
較路透調查分析師預計減少約３３０萬桶為多，至於汽油庫存則升２８５萬桶，餾分油庫存亦增
加１９６萬桶。美國石油協會（ＡＰＩ）和美國能源信息署（ＥＩＡ）將分別於周二和周三公布
庫存報告。

＊市場關注聯儲局會議動向＊

　　美元走強，金價周二下跌。現貨金曾跌０﹒５％報每盎司１８５５﹒９９元，現時則報１８
５７﹒３５元；而美國黃金期貨則收跌０﹒５％報每盎司１８５６﹒４元。
　　市場正關注與評估聯儲局本周暗示收水的可能性。聯儲局一再表示，目前通脹上升只是暫時
，但市場估計在今次會議中，官員或初步討論何時削減買債規模以應對通脹。數據亦顯示，美國
５月零售銷售降幅超預期，而生產者物價指數（ＰＰＩ）升幅亦超過預期。
　　其他貴金屬方面，白銀曾跌０﹒８％至每盎司２７﹒６２元，現時則報２７﹒７９元；而鈀
金則曾漲０﹒２％至每盎司２７５７﹒６５元，現時則報２７７０﹒７５元。（ｊｃ）

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