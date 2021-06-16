《缸邊隨筆－石鏡泉》仲當通脹無到？

《缸邊隨筆》美儲局開會議息，之前一直謂通脹是穿腸過，無事，一直不動美息。



上周，市場當高通脹無到市無跌，不少人解釋謂，市場已消化了高通脹數據。但到今周市場

又擔心美儲局要加息了，市場由當通脹無到，至當通脹有到，小投資者怎辦？



美財長耶倫（前美儲局長），前周便轉軚謂通脹會高逾３％，她仍是報細數，因為公布的數

據是近５％。為何美儲局仍死不悔改，仍謂通脹不足慮？



不要怪美儲局當通脹無到，他們不是看不到通脹已殺到，而是美儲局束手無策，耶倫不在美

儲局長位，自然可以講風涼話。為何美儲局對今時的通脹束手無策？



通脹是物價上升的代名詞，但物價之所以上升，有兩個因素：



（１）供應少了，需求仍多，故物價被搶高，這種通脹是暫時性，會穿腸過，只要咬牙忍一

忍，這個通脹便會過去。例如中國的豬肉價，去年還是貴到帶起通脹，但今年就平到拖低通脹。



對於這類波動式的通脹，央行真不用理，也理不到，因為央行調控通脹的工具是調整貨幣供

應，減貨幣供應，息口便升；增貨幣供應，息口便跌，但十分可惜，貨幣多少能調控到豬肉供應

嗎？調控不了。



（２）錢多了，需求又不減，貨幣發多了，人人有錢，於是便可以大手筆地買心頭好，尤其

是非食品類的物品，如鑽石、黃金、股票、樓、古董、名畫、茶、酒等，這類食不飽但又有收藏

以及可藏的「奢侈」品，其價會被抬升。



樓，可以買完一間又一間，故只要有ｅａｓｙ ｍｏｎｅｙ，不少人便可不問價地搶地、搶

樓。你試看看如香港失業人多，人人收入有限時，你叫樓價怎升？施永青先生以前講過句，買不

起樓是窮之過。有人謂他無同理心。唉！他講的是逆耳忠言。今時樓價，筆者也自問買不起，窮

之過。怎好？有幾個等待：



（１）等人人都買不起，需求少了，有價無市，價自跌；



（２）天災人禍，等人移民啦！



（３）大加息，之前買入樓者，供不起，要賤賣。



可見，加息只可對這類非食品類的物價（通脹）起到調節作用。



＊儲局難加息 苦處自己知＊



今時美儲局所面對的通脹是哪一類？以上月美通脹數據看，是二手車價和房價，這兩種都是

非食品的物品，是可以透過加息來控制的。



不過，大家又試想想，二手車價升，樓價升，美儲局不處理又怎樣？會死得人嗎？不會死人

，但美國平民的生活會苦，對政府怨言會多，因為在美國出無車，住無屋，遲早死。



１９７０年末的美儲局長Ａｒｔｈｕｒ Ｂｕｒｎｓ就謂當時由食品價升，油價升，所帶來

的通脹不足慮，所以就提出個除去食品和油價後的核心通脹。的確，當年一減除了食品和油價的

波動後，核心通脹數據便不漲了。這是掩耳盜鈴之法，因為美國人民生活是不能減除了食物和汽

油的，結果是１９７０年代末的美通脹上湧至１３％，要由伏爾克這位鐵血美儲局長大加息來壓

通脹。今時美儲局碰到最大的困難是當你一加息，美股就死俾你睇，美股一跌１０％，會損害到

富人的身家，整條華爾街連同白宮會鬧美儲局。１９８９年日本就是一加息，虛高了的日經指數

便由三萬九跌足十年，跌到七千（當然日經這個長跌還有其原因），「日」車之鑑，今日美儲局

能不記之。另外，市場上做零息的Ｒｅｖｅｒｓｅ Ｒｅｐｏ的閒錢有５０００億美元之多，點

加呢？一加息，美儲局就要付息？



更者，多年的ＱＥ，使到美儲局已持有８萬億美元，約三分一的美國國債，一加息，息升，

債價跌美儲局帳面立有損失。



美儲局可否仍扮懵？看來不可以了，近日金價不再升高，股市有回軟。可能就是為美儲局要

發「鷹」言而準備，但如美儲局仍「鴿」，金股會不饒過你。



今年的美儲局絕不好過。



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＊比亞迪上望２５０元＊



昨日午市閒談推介了比亞迪（０１２１１）。



＊主要業務：＊



主要從事二次充電電池及光伏業務，以及研究、開發、製造及銷售汽車與相關產品、手機部

件及其他電子產品及軌道設備。集團２０２０年營業額１５３４億元（人民幣﹒下同），增長

２６％；股東應佔溢利４２﹒３４億元，增長１﹒６倍。



＊集團簡介：＊



集團股份亦在深圳證券交易所上市，編號為００２５９４。



集團主要從事以下業務：



（１）二次充電電池及光伏業務：製造和銷售鋰離子及鎳電池，光伏產品及鐵電池產品（包

括儲能電站及鐵電池組），該等產品主要應用於手機、電動工具、光伏和儲能產品、電動汽車等

；



（２）手機部件及組裝服務：製造和銷售手機部件（例如外殼、鍵盤）及提供組裝服務；



（３）汽車及相關產品：製造和銷售汽車、汽車相關模具及部件，及汽車租賃與售後服務，

亦包括「雲軌」（為首條擁有自主知識產權的商業運營雲軌線路）相關業務。



＊業績表現：＊



按照中國會計準則，截至２０２１年３月止三個月，集團營業額上升１﹒１倍至

４０９﹒９２億元，股東應佔溢利增加１﹒１倍至２﹒３７億元。於２０２１年３月３１日，集

團之貨幣資金為２９９﹒７４億元，短期及長期借款分別為１６５﹒８８億元及１３６﹒２２億

元。



＊公司事件簿：＊



２０１９年２月，集團擬以５２００萬元收購東莞市德瑞精密設備３２﹒５％權益。



該公司主要從事精密設備儀器的研發、產銷、租賃、安裝、維修及技術諮詢；機械設備零配

件加工和銷售；以及電腦軟件開發、銷售及技術服務等業務。



比亞迪在公布與小米（０１８１０）合作造車後，價大升至昨２２４﹒４港元收，無貨者宜

待回調至２１８港元才買入，有貨者可續持有，上望２５０港元，止蝕於２０２港元。



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《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

